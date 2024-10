Fire menn siktet for å ha planlagt drap i Oslo

De fire ble pågrepet sist helg. Mandag ble flere av dem varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Tingretten omtaler i sine kjennelser dette som en svært alvorlig sak.

«På det nåværende tidspunkt er det mange uavklarte spørsmål i saken. … Politiet har sikret flere telefoner og andre beslag som vil bli gjennomgått, og det forventes at nye personer av interesse for etterforskningen vil identifiseres.», skriver tingretten i en av kjennelsene.

– Den fjerde siktede er løslatt, men siktelsen er opprettholdt, sier politiadvokat Christian Hatlo til NTB.

Politiets etterforskning er i en tidlig fase, og politiadvokaten er ordknapp.

– Per nå er det ingen som har formell status som fornærmet i saken. Vi har grunn til å tro, ut ifra sakens natur og den informasjonen vi sitter med, at det er et oppgjør i et kriminelt gjengmiljø i Oslo. De har inngått en avtale om at noen skal tas livet av, sier Hatlo til NTB.

Advokat Trond Erik Aansløkken er oppnevnt som forsvarer for en av de siktede, en tidligere straffedømt mann i 30-åra fra Lørenskog, skriver Dagbladet.

– Han nekter straffskyld og stiller seg uforstående til disse anklagene. Utover det har jeg ingen kommentar til saken, da dokumentene er klausulerte, sier Aansløkken til avisen.

Også forsvarerne for de andre siktede i saken forteller til Dagbladet at deres klienter nekter straffskyld.