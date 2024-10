Ap og Sp krever skatte-bevis fra Høyre: – Hvordan skal de kutte?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Nå kan ikke Høyre bare sitte og love. De må også synliggjøre hvordan de skal gjennomføre løftene de gir til velgerne, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, til NTB.

Sammen kollega Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet, forventer hun at Høyre nå legger fram en tydelig skatteplan i sitt alternative budsjett i høst.

– Frp vil jo fjerne hele formuesskatten. Høyre vil fjerne den på aksjer og driftsmidler, men det er jo fortsatt 21 milliarder kroner. Vi forventer en plan for hvordan de skal gjøre det, sier Arnstad.

– Hvis velgerne skal ha tillit til det Høyre nå lover på formuesskatten, så bør de jo bevise det, sier hun.

– Har en historikk

Aasrud peker på at regjeringen har lagt sine kort på bordet i statsbudsjettene de siste årene, og gjennom deres skatteløfte. Nå mener hun det er Høyres tur.

– Dette er innmari viktig. Det er jo en sentral del av det politiske ordskiftet nå. Høyre kjører veldig hardt på skatt, men har ikke så veldig mye å vise til, sier Aasrud.

Hun peker på at Høyre har en historikk på feltet.

– Da de selv satt i regjering, sa de at de skulle fjerne formuesskatten, men valgte å ikke gjøre det. Når de nå gjentar det samme løftet, og gjør det til et av sine viktigste valgkampløfter, så må de også synliggjøre i faktisk politikk hvordan de skal gjennomføre det, sier Aasrud.

– Nå har de muligheten

Arnstad mener at Høyre har et frynsete rykte på feltet.

– Nå må de bevise at dette ikke bare er retorikk denne gangen, men at de faktisk har en plan, sier hun.

Planen mener de bør komme i Høyres alternative statsbudsjett for 2025, som kommer i høst. Den bør gjerne vise et helhetlig opplegg for hele den neste stortingsperioden, mener de.

– Nå har de muligheten, sier Arnstad.

Egne skatteløfter

I utkastet til nytt partiprogram for neste periode, lover Arbeiderpartiet å holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på dagens nivå. Senterpartiet lover i tillegg å kutte i formuesskatten for lokale eiere av små og mellomstore bedrifter.

I inneværende periode økte regjeringen skattene til næringslivet, blant annet gjennom lakseskatten. I tillegg innførte de et midlertidig høyprisbidrag på kraft og forhøyet arbeidsgiveravgift, som nå blir fjernet.

Går Arbeiderpartiet og Senterpartiets løfter opp for neste periode?

– Det kommer til å være tøft det òg. Men vi kan i hvert fall ikke begynne å kutte i en av de mest omfordelende skattene, som formuesskatten er, sier Aasrud.

Arnstad mener at det viktigste er det samlede avgifts- og skattenivået.

– Høyresiden har en tendens til å si at de vil redusere skattene, men så øker de avgiftene, sier hun.

Høyre: – Klarte ikke å fjerne den helt

Høyre-nestleder og finanspolitisk talsperson, Tina Bru, svarer slik på kravene fra Ap og Sp om å legge kortene på bordet:

– Ap garanterer et varig høyt nivå på skattene, Sp mener alt på én gang, mens SV, Rødt og MDG vil øke skattene kraftig. Alternativene er ganske klare: Økt skatt med venstresiden, eller lavere skatt og forutsigbarhet med Høyre, sier hun.

Høyre har ennå ikke bestemt når de legger fram sitt alternative budsjett i høst. Men Bru gjør det klart at de vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, fordi de mener den svekker norske eiere i konkurranse med utenlandske eiere som slipper å betale skatten.

Hun vedgår at Høyre ikke fikk kuttet like mye som de ville sist de satt i regjering, men mener det ser annerledes ut nå.

– Da Høyre styrte sist, halverte vi formuesskatten på arbeidende kapital. Vi klarte dessverre ikke å fjerne den helt, men nå er situasjonen en annen fordi alle de fire borgerlige partiene peker på formuesskatten på arbeidende kapital som viktig å få bort. Da skal vi klare det, sier hun.

