Dette svarte statsminister Jonas Gahr Støre på folkets spørretime

Etter en kort innledning fikk statsministeren ordet foran de om lag 150 fremmøtte på Shamrock pub, og gikk rett inn på hva Arbeiderpartiet skal jobbe med fremover mot valget i 2025.

– Takk for invitasjonen, takk for dette utrolig bra initiativet, begynte han.

– For en uke siden så var jeg i kulturfabrikken på Sortland og møtte partifolk. Det var nesten ikke mange som her. Det er bare å si at det mest løfterike jeg gjør, er å møte på politiske kvelder på nye steder. Og misforstå meg rett nå. Jeg tror egentlig det er bra at vi er ute av folkets hus og inne i hus der folk er.

– Og det kan være på pub, det kan være i bibliotek, det kan være i kantiner. Men det mener jeg er et skikkelig bra initiativ Og det at dere får til dette uke etter uke, roset statsministeren.

– At det skjer parallelt med at jeg nå sitter i møte med nominasjonskomiteen I Oslo Arbeiderparti, det er selvfølgelig ikke ueffent, spøkte han.

Se video av hele intervjuet her:

Jonas Gahr Støre på politisk pub Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på Politisk Pub onsdag, der han delte sine tanker året før valget i 2025

Ikke bare kronefokus

Det første punktet han ville adressere, er at Arbeiderpartiets punkt om å gi folk bedre råd, ikke er noe de har kastet seg på, etter at Senterpartiet først fant det på.

– Jeg tror det er utrolig viktig for Arbeiderpartiet et år foran valget, å forstå at dette er vårt budskap og det er ikke et budskap som går på det at det viktigste for Arbeiderpartiet er en krone ekstra, og det er bare kronefokus. Vi har en mye dypere forståelse av hva som skjer i samfunnet vårt som ligger til grunn for det budskapet. Veldig mange i Norge, og derfor aller flest i Oslo, har knapt hatt reallønnsforbedringer siden 2015, påpekte han.

– Så kan vi si at vi er blant verdens rikeste land, det er vi. Så er det så viktig at man skal ha forbedringer, må vi ikke tenke på andre måter? Jeg er veldig for å tenke på andre måter. Miljø og klimaansvar, sirkulær økonomi, bruke ressursene på nye måter, ja. Men noe er alvorlig for vårt samfunnssyn, hvis det er slik at kaka mellom arbeid og kapital bikker gale veien, og at de med arbeid blir sittende igjen med mindre, sa han.

– De har den samme jobben, bussjåføren, hun som jobber på sykehjemmet, han på kontoret, eller de som er rundt blir sittende igjen med minus år etter år. Og jeg tegner et litt større bilde ved å si når vi ser på USA Og det vi går inn mot et valg nå – et polarisert og splittet samfunn – så er det jo helt åpenbart fordi det har røket i det samfunnet mellom toppen og resten, sa Støre.

– Tilliten svekkes, den ryker. Vi mister øyehøyden til hverandre Og disse begrepene som handler om «vi og oss», og hva det betyr, betyr helt ulike ting. Og derfor er jeg opptatt av å si at når vi attpåtil får en pandemi, og treffes av inflasjon, høyere priser, høyere matpriser, renta som går, så blir dette dobbelt alvorlig, mente Støre.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Ordstyrer var politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen (t.v.) i møtet med statsminister Jonas Gahr Støre. (Ines Margot Zander)

På vei mot et nytt krakk?

Videre tok han opp erfaringene fra krakket på 80-tallet.

– Er vi nå i ferd med å skulle oppleve slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet på ny? Jeg ser det er en del partifølger her som har sittet med ansvar i den tiden, og hva det betød når vi i tillegg hadde høy ledighet. Og folk gikk på gjeldskriser, mistet bolig, og det er alvor rundt det. Men vi har kommet gjennom denne tiden med lav ledighet. Noen sier til meg, «jo, men Sverige senker rentene, kan ikke Norge gjøre det?» Sverige er den økonomien med lavest vekstkraft i hele Europa. Og de har altså 600-700.000 arbeidsledige, og er en helt annen situasjon enn det vi er. Vi har kommet gjennom den tiden med bedrifter som investerer mer enn før, de har overskudd, de eksporterer, og vi har altså lav ledighet.

Han pekte også på at fattigdomsproblemet er størst i Oslo.

– Når vi setter inn tiltak mot fattigdom i denne regjeringspolitikk, så er det jo i Oslo den har størst betydning, og den har også størst viktighet til å få å komme gjennom. Så med lavere prisvekst, så har vi gjort et viktig bidrag til at økonomien kommer i pluss etter at partene har gjort sitt. Men så i tillegg vil jeg si, vi har jo, fordi vi har det politiske flertallet vi har, har fått de avtalen vi har i Stortinget med vår partner SV, også brukt velferdsstaten til å bidra til folks velferd og økonomi gjennom måten vi har prioritert.

– Vi vil aldri stille opp en konkurranse om å være det partiet, den regjeringen, som gir største skattekutt. Det er ikke der vi mener at prioriteringen skal komme. Men vi har altså gitt 10,5 milliarder kroner til nå i inntektsskattreduksjoner, og 8–9 av 10 av oss får lik eller lavere skatt, og kuttene kommer i den nedre delen. Og det mener jeg også er en profil som kommer folk med økonomisk utsatthet til gode, sa han.

– Billigere barnehage, 11.000 kroner i året for ett barn. Det treffer barnefamiliene, de merker dyrtiden hardest. Gratis SFO, 18.000 kroner gjennom de tre årene som nå er dekket. Økt barnetrygden gir økt uttelling. Økt studiestøtte til studentene, 25.000 kroner i pluss. Og neste år så får vi altså åtte prosent lavere moms på vann og avløp, som er en viktig del av det du betaler når du bor i byen.

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Bedre velferd til alle

Summen av dette, sa Støre, er å bygge ut velferden til den brede lag av befolkningen.

– Så jeg mener det er en viktig ting for oss å ha selve bevissthet på. Vi møter en høyreside nå som før, som sier at tiden for de store velferdsløftene er nå over. Så lenge jeg har holdt på med politikk, synes jeg alltid jeg har hørt høyresiden si det. På samme måte som at likestillingen er noe grunnleggende nå, så har stort sett noen folk alle like muligheter i Norge, men de tror jo ikke på den inngangen til å forstå samfunnet.

– Fordi forskjellene ligger der og gnager, og du må møte det med politikk. Og det interessante med høyresiden, det er å se nå i det år vi går inn i, hva de egentlig foreslår på skattene. Når de skal fjerne formuesskatten, påpekte Støre.

– Det er jo en profil vi kan diskutere ganske mye med når vi går inn. Så der sitter pengene utrolig løst, men når det gjelder velferd, gode venner, og den universelle velferdsstatens viktigste prinsipper, så skal folk veies og måles og testes med hva de er, for å vurdere om de er trengende til å få den velferden. Og det er veldig mye som er galt med den modellen, mente Støre.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Se hele intervjuet her: