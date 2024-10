Høiby har anklaget en av eks-kjærestene for vold

Av Eirik Husøy/NTB

– Hun reagerer kraftig og med vantro. Hun kjenner ikke til detaljene i hans påstander, men avfeier dem. Samtidig er hun heller ikke helt overrasket over dette fordi hun ser et mønster i hans handlinger, sier bistandsadvokaten til Aftenposten.

Høiby er nå ferdig avhørt av politiet etter å ha vært i til sammen åtte avhør, opplyser hans forsvarer Øyvind Bratlien.

– Borg Høiby har forklart seg om tre turbulente forhold hvor han selvsagt tar sin del av ansvaret for at det var slik. Han har i avhørene forklart seg om mishandling i nære relasjoner fra minst en av de fornærmede damene, sier Bratlien til NTB.

Kaster mistanke

Bratlien vil ikke svare på oppfølgingsspørsmål om anklagene, hva slags vold det skal være snakk om eller si om Høiby har gått til anmeldelse.

NTB har vært i kontakt med bistandsadvokatene til alle de tre kvinnene.

Den ene sier det er en underlig uttalelse som er egnet til å kaste mistanke over vedkommendes klient, men at kvinnen er temmelig sikker på at det ikke er henne Høiby sikter til.

Den andre opplyser at vedkommende ikke har grunnlag for å kommentere saken fordi det ikke er relatert til saken vedkommende representerer.

– Helt nytt for oss

Den tredje reagerer kraftig og med vantro.

– Det er helt nytt for oss. Men hun kjenner ham og vet at han har for vane å snu disse anklagene andre veien, opplyser advokaten.

Bistandsadvokaten understreker at de foreløpig ikke har lest avhørene av Høiby, og at det er vanskelig å kommentere innholdet, men at alt tyder på at det er vedkommendes klient Høiby sikter til.

Fire fornærmede

Det er fire fornærmede i saken mot Høiby. Siktelsen etter en hendelse i en leilighet på Frogner 4. august omfatter hensynsløs atferd og brudd på besøksforbud, samt ytterligere ett tilfelle av kroppskrenkelse mot en ekskjæreste.

Høiby er også siktet for mishandling i nære relasjoner når det gjelder ekskjærestene Juliane Snekkestad og Nora Haukland. Han er også siktet for trusler mot en fjerde person.

Høiby har erkjent vold mot den fornærmede kvinnen etter voldshendelsen på Frogner i august og trusler mot en mann. Men han erkjenner ikke straffskyld i sakene der ekskjærestene Nora Haukland og Juliane Snekkestad er fornærmet.

Uklarhet om anmeldelse

NTB har forsøkt å få klarhet i om det foreligger en anmeldelse på bakgrunn av Høibys anklager mot den fornærmede i avhør.

Verken påtaleansvarlig Andreas Kruszewski eller pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt kan svare på det onsdag ettermiddag.

Overfor Aftenposten kan Høibys advokat heller ikke bekrefte eller avkrefte om forholdet er anmeldt, men viser til at politiet kan gjøre det selv.

– Hvis det er likhet for loven og likhet mellom kjønn, anmelder politiet selv, sier Bratlien.

