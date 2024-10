Prinsesse Märtha Louise forteller om sammenbrudd før bryllupsdagen

I siste episode av sin egen podkast «HeartSmart Conversations» forteller Märtha Louise og Durek Verrett om dagene før de ga hverandre sitt «ja», skriver TV 2.

Der forteller hun blant annet at hun fikk et sammenbrudd dagen før det hele startet, torsdag morgen. Da hadde paret snakket med gjestene som hadde kommet for å feire dem.

– Folk snakket med Durek uten frykt, snakket om hvordan de kjente ham og at han var den mest gavmilde personen som alltid tenkte på og hadde omsorg for andre, sier Märtha Louise gråtkvalt.

Hun forteller videre at det var da hun innså hvor mye hun savnet å ha noen som kunne fortelle hvem han var for å kompensere for all negativiteten som blir kastet mot oss hver dag.

– Jeg tenkte «herregud, det er faktisk folk som står opp for ham». Det var veldig rørende. Og også at de ikke har forhistorien om alt det forferdelige som blir sagt om oss, fortsetter hun.