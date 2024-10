Forsvareren: Marius Borg Høiby har vært i åtte politiavhør

– Marius Borg Høiby er nå ferdig avhørt. Han har vært i til sammen åtte politiavhør hvor han har forklart seg grundig og detaljert, skriver hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til TV 2.

– Han erkjenner ikke straffskyld i sakene der Haukland og Snekkestad er fornærmet, opplyser Bratlien videre.

Han erkjenner også trussel mot en mann.

Høiby har tidligere erkjent straffskyld for vold og skadeverk mot en kvinne, hans daværende kjæreste, for en voldshendelse i en leilighet på Frogner i Oslo 4. august.

– Det er flott at han har vært i så mange avhør. Det er bra for min klient at man kommer videre i saken, sier kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Politiadvokat Andreas Kruszewski sier at politiet ikke er ferdig med å avhøre Borg Høiby.

– Jeg kan bekrefte at han er ferdig avhørt i denne omgang. Så ønsker vi også å gjennomføre ytterligere avhør av ham på et senere tidspunkt i etterforskningen, sier Kruszewski til TV 2.

Marius Borg Høiby sa i en uttalelse i august at han over lengre tid har slitt med rusbruk og tidligere har vært i behandling for dette. Han sa også at han ville gjenoppta behandlingen.

– Det har vært tøffe og vanskelige uker for alle, som har gjort det vanskelig for ham å fokusere på egne problemer fullt ut. Nå som avhørene er gjennomført, vil han i løpet av kort tid påbegynne fulltids rehabilitering, slik han har ønsket, skriver forsvareren.

Høiby var sammen med Julianne Snekkestad fra 2017 til 2022 og med Nora Haukland fra 2022 til 2023.

