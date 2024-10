Byrådet i Oslo vil forby bunntråling i Oslofjorden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NRK skrev i helgen om hvordan et slikt forbud har reddet artsmangfoldet i Øresund mellom Danmark og Sverige.

– Det gir masse håp. Naturen har en fantastisk evne til å komme tilbake hvis vi bare lar den være i fred, sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) til NRK.

Hun etterlyser handling fra regjeringen.

– Regjeringen har fått et klart råd. Allikevel skjer det ingenting, sier Vea.

Nærings- og fiskeridepartementet vil ikke utelukke et slikt forbud, men understreker at det er for tidlig å si hva slags tiltak regjeringen vil komme med.

De siste årene har flere forskere pekt på at Oslofjordens tilstand stadig forverres av blant annet både kloakkutslipp og overfiske. I september anbefalte Miljødirektoratet stans av all fiske i områder i Indre Oslofjord og deler av Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker for å redde biomangfoldet i fjorden.

