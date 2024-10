Politiet innfører midlertidig grensekontroll

– Formålet med den midlertidige indre grensekontrollen er å gi politiet noen flere verktøy i grensekontrollen. Det er for eksempel innhenting av mer informasjon, mer passasjerdata, samt større mulighet til å utvise og bortvise personer, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Tone Vangen til NTB.

Politiet skal prioritere økt årvåkenhet og intensivert informasjonsinnhenting knyttet til det forhøyede trusselnivået, og iverksette relevante tiltak i samhandling med samvirkeaktører.

– Vi ser etter kriminelle

Det legges ikke opp til fysisk kontroll av alle reisende.

– Det er en målrettet kontroll. Vi ser etter kriminelle, vi skal ikke kontrollere alle. Vi har som mål at det ikke skal bli køer og vanskeligheter for vanlige reisende, sier Vangen til NTB.

Dersom situasjonen endrer seg eller politiets risikovurderinger tilsier mer inngripende tiltak, vil man vurdere andre tiltak.

Uavklart situasjon

PST vurderer situasjonen som uavklart og i stadig utvikling. De er dessuten kjent med at personer forbundet med angrepet i København har hatt aktivitet knyttet til Norge.

Politidirektoratet har fra før innført midlertidig, nasjonal bevæpning av politiets innsatspersonell. Dette gjelder også de mannskapene som deltar i grensekontrollen.

Den midlertidige grensekontrollen gjelder til i første omgang til 22. oktober klokken 12, med mindre det tas en ny beslutning.

Svensker siktet i Danmark

To svenske tenåringer er siktet for terror etter at to håndgranater ble sprengt ved den israelske ambassaden i København natt til 5. oktober.

Det danske sikkerhetspolitiet, PET, har tidligere sagt at de også undersøker mulige forbindelser til Iran etter eksplosjonene.

Også den operative sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo), Fredrik Hällstrøm, har sagt han tror både angrepet i København og en skyteepisode utenfor Israels ambassade i Stockholm kan ha koblinger til Iran.

Etter angrepet med håndgranater i København innførte dansk politi skjerpet grensekontroll for trafikken fra Sverige.

– Om noen skulle vært i tvil om alvoret i den siste ukens hendelser ved den israelske ambassaden, understreker de nye anklagene dessverre med all mulig tydelighet at terrortrusselen mot Danmark er alvorlig, sa Danmarks justisminister, Peter Hummelgaard.

