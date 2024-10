Mehl om økt trusselnivå: Vurderer midlertidig grensekontroll

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

PST hevet tirsdag terrortrusselnivået i Norge til nivå fire, på bakgrunn av at trusselen mot jødiske mål er ytterligere skjerpet. Det innebærer blant annet at politiet bevæpnes.

Nå sier justisministeren til NRK at politiet også vurderer midlertidig grensekontroll som et tiltak for å sikre hvem som oppholder seg i Norge.

– Det er viktig at vi har kontroll på hvem som oppholder seg på norsk territorium. Som følge av den økte trusselen, kan det bli aktuelt med mer grensekontroll, sier Mehl.

