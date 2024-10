Nytt avhør utsatte rettssaken mot IS-tiltalte søstre – nå møter de i retten

– De er tydelige på at de ikke dro til Syria for å slutte seg til IS. Det er sammensatte årsaker til at de reiste, som vil belyses nærmere i retten, sier advokat Hilde Firman Fjellså til NTB.

Hun forsvarer den yngste av de to søstrene som er tiltalt for IS-deltakelse.

Tirsdag starter rettssaken i Oslo tingrett der den 26 år gamle kvinnen og hennes 31 år gamle søster er tiltalt for deltakelse i en terrororganisasjon i henholdsvis seks og åtte år. Høsten 2013 reiste de begge fra hjemmet sitt i Bærum til Syria, hvor de umiddelbart sluttet seg til IS og avla troskapsed til den ytterliggående islamistgruppa, ifølge tiltalen.

Begge nekter straffskyld.

Giftet seg med fremmedkrigere

Rettssaken skulle egentlig ha startet tirsdag 8. oktober, men ble utsatt til 15. oktober fordi den eldste skal avhøres på nytt av PST mandag.

Advokat Geir Lippestad, som forsvarer den eldste søsteren, har tidligere sagt til Aftenposten at det er kommet nye opplysninger om hvorfor søstrene reiste til Syria, og at det gjelder begge to.

– Det er nye opplysninger om personer og offentlige instanser som før ikke har vært inne i bildet. Dette er opplysninger som er relevante fra en god stund før de dro fra Norge. Det kan kaste lys over at de valgte å reise, sa han.

– Hva valgte de å reise til? Det har hele tiden vært spørsmålet. Men de nye opplysningene kaster lys over hva de valgte å reise fra. Det kan være en annen årsak enn at de var radikaliserte, sa Lippestad.

Han vil ikke kommentere saken overfor NTB, og henviser til Fjellså.

– Den yngste søsteren har ikke vært i nye avhør, sier Fjellså.

Advokaten vil ikke utdype hva de nye opplysningene består i.

De to søstrene kom tilbake til Norge i mars i fjor sammen med sine til sammen tre barn, etter å ha blitt hjulpet ut av interneringsleiren Al-Roj i Syria. De satt varetektsfengslet fram til oktober i fjor.

Tiltalen er langt på vei likelydende for de to:

* De giftet seg med hver sin fremmedkriger, som begge deltok i væpnede kamper for IS, kort tid etter at de ankom Syria. Påtalemyndigheten anfører at de var viktige støttespillere for sine ektemenn ved at de «utførte husarbeid og også på andre måter tok vare på dem på hjemmebane».

* De deltok på ulike måter i aktivitetene til IS, blant annet ved deltakelse på shariakurs. Eldstesøsteren var tilsynelatende den mest aktive i så måte. Hun deltok på koranskole og språkopplæring i regi av IS og underviste selv kvinner og barn i engelsk.

* Begge forsøkte aktivt å rekruttere personer i Norge til å reise til Syria for å slutte seg til IS, blant annet kvinner som de ville ha til Syria for å få dem til å gifte seg med mannlige IS-krigere.

* Våren 2021, da den eldste kvinnen var internert i Al-Hol-leiren i Syria, samhandlet hun med andre IS-medlemmer, blant annet om økonomiske transaksjoner, propaganda, planlegging av egen og andres flukt fra leiren, samt håndtering av hendelser og reaksjoner mot personer som ble ansett som fiender og motstandere av IS.

Tiltalt for hendelser i interneringsleir

I 2019 ble de to søstrene fraktet til interneringsleiren Al-Hol i Syria, der de to søstrene bodde sammen med barna sine og flere tusen andre kvinner som hadde vært gift med IS-krigere. Senere ble de flyttet til Al-Roj.

NRK skrev tidligere i år at en leirsjef i Al-Roj og flere kvinner som bodde der og i Al-Hol, hevder at de to søstrene fungerte som et slags moralpoliti i leiren. Leirsjefen hevdet blant annet at søstrene var en del av en ekstrem gruppering, som sanksjonerte kvinner som avvek fra de praktiske og moralske reglene de mente gjaldt.

Statsadvokat Marit Formo, som er aktor i saken mot søstrene, sier til NTB at påtalemyndigheten sitter på lignende opplysninger om den eldste søsteren, og at hun på denne bakgrunn er tiltalt for å ha gjort aktive handlinger som en del av IS også etter at de kom til leirene.

– Vi mener det foreligger bevis som tilsier at hun fortsatt var en del av IS mens hun var i Al-Hol, og at hun blant annet hadde en rolle i å håndtere hendelser med personer som ble ansett som fiender av IS, sier Formo.

Hun sier at påtalemyndigheten har gjennomført en egen etterforskning rundt dette. Under rettssaken skal blant annet forklaringen fra et vitne som var internert i Al-Hol og Al-Roj samtidig som søstrene, legges fram.

– Jeg vil ikke bruke ordet moralpoliti, men det er jo aktiviteter som er litt i samme gate som det NRK har omtalt, selv om det ikke nødvendigvis er de samme hendelsene, sier Formo.

Geir Lippestad skriver i en tekstmelding til NTB at hans klient er sterkt uenig i påstanden om at hans klient var en del av IS i leirene i Syria.

Kvinne ble dømt i Høyesterett

I 2022 ble en kvinne dømt i Høyesterett til fengsel i ett år og fire måneder for deltakelse i IS, etter at også hun i 2013 reiste til Syria og giftet seg med en fremmedkriger. Hun ble hentet hjem i 2019 og ble dømt for deltakelse i IS fra 2013 til 2015.

Aktor Formo mener at saken mot søstrene og den dømte kvinnen likevel skiller seg noe fra hverandre.

– Sakene har til felles at de handler om ekteskap og husmorrollen under IS, men saken mot søstrene omhandler også flere andre deltakerhandlinger og en mye lengre tidsperiode. Derfor mener vi at dette er en mer alvorlig sak, forutsatt at retten finner det som står i tiltalen bevist, sier hun.

– Betyr det at dere mener straffenivået bør ligge høyere for søstrene?

– Som et utgangspunkt mener vi nok det, men hva som er riktig straffenivå får vi komme tilbake til i prosedyrene. Det kan også være formildende omstendigheter som kommer fram i retten som vi må ta hensyn til.

Rettssaken er berammet fram til 29. november.

