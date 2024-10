Matvareprisene falt rekordmye i september

– Det er ikke uvanlig at matprisene faller om høsten, men dette er den største prisnedgangen SSB har målt for matvarer i en september måned, hvor vi har sammenlignbare tall tilbake til 1979, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.

Ifølge SSB er det en bred prisnedgang på matvarer som førte til at matprisene samlet falt 2,2 prosent fra august til september. Tar man inn prisene på alkoholfrie drikkevarer, var den samlede prisnedgangen på 1,7 prosent i september.

– Passert toppen

Prisene på grønnsaker og kjøtt falt henholdsvis 3,7 og 2,3 prosent, men størst prisnedgang var det på fisk og sjømat, som falt 4,4 prosent fra august. Likevel var prisene på fisk 15,4 prosent høyere i september i år enn de var for ett år siden.

– For matvarer samlet sett var prisene 3,8 prosent høyere i september enn de var på samme tid i fjor. Dette er fortsatt en betydelig prisvekst, men også første gang tolvmånedersveksten for matvarer er under 4 prosent siden prisveksten for alvor tok til å øke sommeren for to år siden, sier Kristiansen.

Hovedorganisasjonen Virke fastslår at prisveksten fortsetter å avta, og at den har passert toppen.

– Vi har en stund nå sett en gradvis nedgang i prisveksten på mat og alkoholfri drikke. September føyer seg inn i dette mønsteret, sier bransjedirektør Bendik Solum Whist for dagligvare i Virke.

– Gledelig

Prisfallet på 1,7 prosent i september er mer enn det som har vært normalen.

De foregående fem årene har prisene i snitt gått ned med 0,7 prosent denne måneden.

– Prisveksten kom tidligere i våre naboland, som også opplevde et høyere toppnivå, men prisveksten begynte også å avta tidligere hos våre skandinaviske naboer. Det er gledelig å se at prisveksten fortsetter å avta også her hjemme, sier Solum Whist.

Kommentar: Du blir hva du spiser (+)

Les også: Økt selvforsyning - Ole Sofus dyrker eget fôr som erstatter soya (+)

Les også: Potet: Fra hungersnød til økt søndagsfyll (+)