Fastrentene på studielånet går ned

– Fra 1. november synker fastrentene i Lånekassen. Sist fastrentene var lavere, var i juli 2023, skriver Lånekassen i en pressemelding torsdag.

Fram til 17. oktober har Lånekassens tilbakebetalere mulighet til å søke om fastrente. Siden forrige periode i august går rentene på tre-, fem og ti års binding ned.

Fastrentene går ned med 0,384 prosentpoeng for treårsrenten, 0,509 prosentpoeng for fem år og 0,308 prosentpoeng for ti år. Renten vil dermed være 4,371 prosent for tre års bindingstid, 4,208 prosent for fem års bindingstid og 4,275 prosent for ti års bindingstid

Bare de færreste av dem med studielån i Lånekassen har valgt fastrente. Alle får automatisk flytende rente når de begynner å betale på gjelden sin.

I dag har 747.100 låntakere flytende rente, mens bare 15.600 har fastrente. Det betyr at bare litt over 2 prosent av den samlede kundemassen til Lånekassen har valgt å binde renta.

Den flytende renta i Lånekassen er for tiden 5,24 prosent, men også den går ned fra 1. november, til 5,23 prosent. Det laveste nivået for den flytende renta de siste årene var i november 2021 da den lå på 1,31 prosent.

