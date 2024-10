Kongehuset avviser Se og Hør-påstander om at prinsessen skjermes fra Høiby – ukebladet beklager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nei, det stemmer ikke, skriver kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet i en epost til NRK.

Prinsessen valgte utdanningen som medfører 15 måneders tjeneste allerede i februar, opplyser kongehuset til NRK.

Ukas Se og Hør-utgave hadde på forsiden at prinsesse Ingrid Alexandra «skjermes fra skandalene» rundt Marius Borg Høiby. Ukebladet har også tidligere skrevet om rykter om at familien ønsket at hun skulle forlenge førstegangstjenesten i den anledning.

– Vi har blitt kontaktet av Slottet, som påpekte feil i en av våre artikler. De har forklart dette grundig, og det viser seg at Se og Hør har gjort en feil. Vi har derfor korrigert artikkelen på nett, og vi vil publisere en rettelse i neste tirsdagsutgave av Se og Hør, skriver ansvarlig redaktør Ulf André Andersen i en epost til NRK.

