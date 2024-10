Norwegian legger ned baser i Stavanger og Trondheim

Fly og ansatte vil flyttes til Oslo.

– Det ble konklusjonen. Vi vurderte ulike alternativer, men dette er eneste løsning som kan gi varig lønnsomhet, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til E24, som først omtalte saken.

Alle som er berørt direkte, har fått informasjon, ifølge Tuman.

Sinte ansatte

Arbeidstakerorganisasjonen Parat skriver i en pressemelding at piloter og kabinansatte i Norwegian er sinte og protesterer mot selskapets nedleggelse.

– For mange vil det være snakk om å måtte flytte til Oslo. Spørsmålet er om hele familien er klar for å flytte og hvilke konsekvenser det vil få. Noen får med seg partner og barn, mens i andre tilfeller må våre kolleger i Stavanger og Trondheim finne annet arbeid, eller delvis flytte fra familien, sier leder Rene-Charles Gustavsen i Norwegian kabin.

– Uakseptabelt

Alf Hansen i Norwegian Pilot Union hevder at ledelsen i Norwegian tilbød å ikke legge ned basene om alle ansatte sa seg villig til å jobbe 18 dager mer i året, uten ekstra lønn eller annen kompensasjon.

– Dette er helt uakseptabelt kort tid etter at vi har blitt enige med selskapet om nye tariffavtaler for kabin- og pilot ansatte. Vi opplever at selskapet har bestemt seg for nedleggelse og ikke ønsker reell dialog.

Norwegians kommunikasjonsdirektør sier til E24 at han forstår at dette er en krevende situasjon for de ansatte.

– Det er viktig å understreke at alle vil få tilbud om å være med på dette, men vi forstår at det vil bli krevende med pendlingen, sier Tuman.

Les også: Kommentar: Det blåser en iskald høyrevind over kontinentet

Les også: – Vestlandet er jo skammens høyborg (+)

Les også: Kritiserer regjeringen: – Minner meg om det Trump gjorde (+)