Ikke flertall for å gi Stavanger-ordføreren fritak

Det kommer fram i saker i både Stavanger Aftenblad og RA Stavanger onsdag kveld, etter at flere partier i bystyret hadde avholdt sine gruppemøter.

Hegdal har bedt om fritak fra ordførervervet etter at hun meldte seg ut av Høyre 12. september. Det skjedde etter at hun 4. september innrømmet bruk av partimidler fra sitt daværende parti til private formål.

Hegdal er mistenkt for underslag. Det er bystyret som avgjør om søknaden om fritak skal innvilges. Møtet holdes mandag 14. oktober.

Status for øyeblikket er som følger: KrF, Venstre, Rødt, MDG og Pensjonistpartiet har sagt de vil avvise søknaden. Arbeiderpartiet og SV vil ikke godkjenne søknaden slik den er nå og vil ha en utsettelse av saken.

Arbeiderpartiet ønsker også at kommunedirektøren skal be Hegdal om mer informasjon. Dermed kan man gi henne et fritak i tråd med kommuneloven – og unngå at Statsforvalteren må blande seg inn.

– Vi ønsker å gi henne fritak innenfor lovens rammer. Vi mener byen ikke er tjent med en situasjon der ordføreren fortsetter mot sin vilje. Det verste som kan skje, er om vi stemmer for avskjedssøknaden, for så å velge en ny ordfører som kastes om noen uker, sier gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Ap.

