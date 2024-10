Arrangerer minnekonsert for Kris Kristofferson: – En måte å bearbeide savnet på

Femten artister stiller opp og hedrer Kristofferson gjennom å gjøre sine versjoner av låtene hans.

I tillegg til Bjøro Håland stiller blant andre Arthur Stulien fra årets «The Voice», Inger Lise Stulien og Åsmund Åmli opp på artistsiden, mens tidligere pinsepastor Gunnar Jeppestøl holder appell.

Bak står Svein Inge Olsen i Protestfestivalen i Kristiansand, som Kris Kristofferson stilte opp for flere ganger og vant Erik Bye-prisen under i 2016.

– Jeg støtter Protestfestivalen fordi den står for det samme som jeg kjemper mot; kampen mot apati, har den amerikanske countrysangeren og låtskriveren sagt om arrangementet.

Olsen skrev i sin tid bok om Kris Kristofferson, som han omtaler som en venn. Da countryikonet gikk bort 28. september, 88 år gammel, skrev Olsen i en kronikk:

– Jeg kan ærlig talt ikke se for meg en verden uten Kris Kristofferson i den.

Ifølge festivalen tok interessen for å være med på hyllestkonserten, som har fått navnet «Love is the Way» etter -låten, helt av. Artistene vil fremføre et knippe av de velkjente sangene hans, mens overskuddet går til Blå Kors, der konserten avholdes, og Protestfestivalen.

Selv sier Svein Inge Olsen at konserten «er en måte å bearbeide savnet på».

