FHI: Influensasesongen i år kan bli kraftigere enn i fjor

Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer folk til å vaksinere seg i forkant av årets influensasesong.

– Flere bør ta influensa-, korona- og pneumokokkvaksine slik at de beskytter seg mot alvorlig sykdom og død, sier Rørtveit fra FHI i en pressemelding,

Oppfordring til folk i risikogruppene

Spesielt mennesker i risikogruppen burde vaksinere seg, sier direktøren i FHI. Alle over 65 år, beboere i omsorgsbolig og sykehjem anbefales spesielt å ta influensa- og koronavaksine.

– Veldig mange med økt risiko for alvorlig sykdom var uvaksinert forrige sesong. Nedgangen er særlig tydelig blant yngre i risikogruppene. Dette bekymrer oss, sier direktør Guri Rørtveit

Årets influensasesong kan bli kraftigere enn fjoråret, melder FHI. (Gorm Kallestad/NTB)

Også folk med kroniske sykdommer bør ta vaksinene. De samme gruppene bør ta pneumokokkvaksine hvert 6. år, anbefaler FHI.

Både korona og influensa i omløp

Når det blir kaldere vær og bladene begynner å falle fra trærne er det høysesong for luftveisinfeksjoner.

– Det er alltid vanskelig å forutsi hvordan vintersesongene med influensasykdom kan bli. Men det er en litt større sannsynlighet for at vi kan få en kraftig influensasesong den kommende vinteren enn forrige sesong, sier Guri Rørtveit.

Hun sier også at man kan forvente seg ytterligere smittetopper med korona i høst og i vinter. Viruset er i endring, og nye varianter som smitter lettere kan dukke opp.

Lav vaksinedekning blant helsepersonell

Helsedirektoratet oppfordrer de ansatte i helsesektoren med pasientkontakt om å ta årets influensavaksine.

– Ta årets influensavaksine for å beskytte pasientene dine, familien din og ikke minst deg selv, skriver direktoratet i en pressemelding.

Vaksinedekningen er for lav blant helsepersonell, og særlig lav blant helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Helen Brandstorp.

– Det er viktig for oss å formilde at influensavaksinen er trygg, velprøvd og gir svært sjeldent alvorlige bivirkninger. Allikevel er det for få ansatte i helsetjenesten og personer i risikogrupper som tar vaksine mot influensa, sier hun.

Totalt sett var vaksinedekningen blant helsepersonell i Norge 39 prosent i 2023.

Arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten har plikt til å legge til rette for gratis vaksinering i arbeidstid, og direktoratet ber om at arbeidsgivere passer på at influensavaksine er lett tilgjengelig når folk er på jobb.

– Tilbudet bør være tilgjengelig og fleksibelt for alle, inkludert de som jobber deltid eller har turnusarbeid, kommer det fram i pressemeldingen.

