Vance-krav: – Si ja. Hvis ikke, drar USA

Ifølge Omni og Bloomberg sier USAs visepresident J.D. Vance at Ukraina og Russland «må si ja til forslaget som ligger på bordet – hvis ikke trekker USA seg ut».

– De nåværende linjene, eller noe i nærheten av dem, er der jeg til syvende og sist tror at de nye linjene i konflikten vil bli trukket, fortsetter Vance, ifølge Omni.

Han sier at forslaget innebærer at «begge land må gi fra seg territorium» som de i dag kontrollerer. Vance legger til at han er optimistisk til at en fredsløsning skal komme i stand.

Et stort offer for Ukraina

Å fryse de nåværende kontaktlinjene i krigen vil imidlertid bety et mye større offer for Ukraina enn for Russland, ettersom landet har som uttalt mål å ta tilbake alle de okkuperte områdene i øst og sør, påpeker Bloomberg.

Tidligere onsdag skrev NTB at USA vil foreslå å anerkjenne den ukrainske Krim-halvøya som russisk, og la russerne beholde områdene de for tiden okkuperer. Dette ifølge flere amerikanske medier.

I fjor omtalte Dagsavisen uttalelser fra Vance om en såkalt demilitarisert sone kan bli utfallet i Ukraina. Demilitariserte soner kan defineres som områder som partene i en konflikt har avtalt å demilitarisere og holde kampfrie.

Nato-spørsmålet

Vance sa samtidig at Ukraina, som en del av en fredsløsning, vil måtte si seg villig til å gi en «nøytralitetsgaranti» overfor Russland, med lovnad om å ikke bli Nato-medlem eller bli del av øvrige «allierte institusjoner».

USAs tidligere øverstkommanderende i Europa, den pensjonerte generalen Ben Hodges, sa seg skeptisk til innholdet i utspillene fra Vance.

– Problemet er at personen på den andre siden av bordet, er Vladimir Putin. Det er ingenting som tyder på at han og Russland vil overholde en avtale hvis de ikke blir tvunget til det, sa amerikaneren.

