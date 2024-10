Eksperter roser kronprinsessen for gjennomføring av offisielle oppdrag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mandag møtte kronprinsesse Mette-Marit opp hos Rådet for psykisk helse i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.

Kronprinsessen ble beskytter for Rådet for psykisk helse allerede i 2001. Hun har siden den gang foretatt en rekke besøk der hun har møtt mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.

– Ettersom Marius Borg Høiby ikke er en del av kongehuset eller de øvrige kongelige, så hadde det vært litt rart hvis det hadde påvirket de offisielle oppgavene. Det viser i hvert fall at det er en forståelse for hva som er jobben, og at kronprinsesserollen trumfer hva enn som foregår privat, sier TV 2s kongehusekspert, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Også Nettavisens kongehusekspert, Tove Taalesen, mener det er klokt av kronprinsessen å gjennomføre det offisielle programmet uten avlysninger.

– Jeg tenker at det er fantastisk at hun nå, til tross for vanskeligheter på hjemmebane, klarer å mobilisere krefter til å gjennomføre programmet, forteller hun.

Tirsdag besøker kronprinsessen Norges første barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk, også det i anledning verdensdagen for psykisk helse.

Hennes sønn, Marius Borg Høiby, er blant annet siktet for kroppskrenkelse og hensynsløs atferd mot en tidligere kjæreste, samt mishandling i nære relasjoner mot to andre ekskjærester.

