Regjeringen legger på 28 milliarder oljekroner i statsbudsjettet

– Bakteppet for neste års statsbudsjett er en økonomi med utsikter til sterkere vekst og fortsatt lav arbeidsledighet, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding mandag morgen.

Han lover reallønnsvekst til alle, økt trygghet og sikkerhet og skatte- og avgiftskutt på til sammen 17,5 milliarder kroner hvis regjeringens budsjettforslag blir vedtatt.

– Med utsikter til at lønningene vil stige klart mer enn prisene, vil husholdningenes kjøpekraft øke og bidra til at veksten i norsk økonomi tar seg opp neste år, heter det i pressemeldingen.

2,5 prosent av oljefondet

Oljepengebruken på 460,1 milliarder kroner tilsvarer et uttak på 2,5 prosent av Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet. Det er vesentlig lavere enn i fjor og godt under handlingsregelens langsiktige føringer på gjennomsnittlig 3 prosent av fondets verdi.

Regnet i 2025-priser er økningen på 27,8 milliarder kroner, oppgir Finansdepartementet da nøkkeltallene fra budsjettforslaget ble sluppet mandag morgen.

Hovedtallene ble publisert klokka 8 mandag, mens budsjettforslaget blir lagt fram klokka 10.

Trygghet og sikkerhet

– Regjeringens mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for folk i Norge. Derfor har regjeringen styrket forsvar, sikkerhet og beredskap betydelig, og disse områdene prioriteres også i budsjettet for 2025, heter det pressemeldingen.

I budsjettforslaget for 2024 foreslo regjeringen å bruke 409,5 milliarder oljekroner. Det ble økt til 418,7 milliarder kroner i revidert budsjett i mai i år.

Ujustert er økningen i oljepengebruk på 43,6 milliarder kroner.

Arbeidsledighetr på 2,2 prosent

Av hovedtallene i forslaget til statsbudsjettet for neste år kommer det også fram at det ventes en liten økning i arbeidsledigheten i 2025.

Den registrerte ledighetsraten ventes å øke fra 2 prosent i 2024 til 2,2 prosent i 2025. Deretter ventes den å holde seg på 2,2 prosent også i 2026.

– Tidligere perioder med høy prisvekst har både vart lenge og vært preget av økt arbeidsledighet, men nå ser det ut til at den økonomiske politikken lykkes med å få prisveksten ned, uten en stor økning i arbeidsledigheten og med vedvarende vekst i økonomien, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

Fakta om hovedtallene i statsbudsjettet for 2025

Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025. Tallene for 2024 i parentes.

Foreslått oljepengebruk i 2025 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 460,1 milliarder kroner (416,5), altså 44,6 milliarder kroner mer enn i år.

Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,5 (2,6)

Ventet ledighetstall i 2024: 2,2 (2,0)

Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,5 (0,7)

Kilde: Finansdepartementet

