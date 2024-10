Avinor ønsker regelendring for taxfreebutikkene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Taxfreeutsalg har tillatelse til å selge et begrenset utvalg toll og avgiftsfrie varer begrenset til godteri, parfyme, tobakksprodukter og alkohol. Avinor ønsker å endre disse reglene. Reglene gjør at butikkene for eksempel ikke kan selge drikke uten alkohol.

– I andre land er det vanlig med et digitalt skille hvor de avgiftsfrie og avgiftsbelagte varene selges i samme butikk, mens moms og andre avgifter trekkes fra i kassen, sier konserndirektør for kommersiell styring og utvikling i Avinor, Joachim Lupnaav Johnsen til Bergensavisen.

Vil selge alkoholfri drikke

Han mener at en slik ordning vil gjøre taxfreebutikkene mer attraktive ved at de kan selge tilbehør til kosmetikk, alkoholfri drikke, lokal norsk mat og annet som de reisende etterspør.

Selskapet Travel Retail Norway (TRN) driver taxfreebutikkene på flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Også de ønsker en endring i regelverket.

Tolldirektoratet ønsker ikke regelendring

Tolldirektoratet, som håndhever reglene for hvilke varer som kan selges på taxfreeutsalg, ser ikke ut til å åpne for regelendring med det første.

– Det finnes andre butikker på en flyplass som ikke er toll- og avgiftsfrie. Vår vurdering er at kun de fire varegruppene som omfatter alkoholholdig drikke, tobakksprodukter i originalpakninger, sjokolade- og sukkervarer og parfyme, kosmetikk og toalettartikler kan tillates solgt på et taxfreeutsalg, sier seniorrådgiver Julie Vissgren i Tolldirektørens kommunikasjonsstab.

