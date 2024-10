Palestinakomiteen utelater terror mot Israel i markering

7. oktober 2023 ble rundt 1.200 mennesker, de fleste sivile, drept i et terrorangrep utført av Hamas i Israel. Men Palestinakomiteen omtaler ikke angrepet med et ord når de inviterer til markering på ettårsdagen, skriver Klassekampen.

De skriver at det i oktober i fjor «kom en skremmende eskalering», uten nærmere forklaring.

Leder av Palestinakomiteen, Line Khateeb, sier at de ikke ønsker å underspille at israelere ble drept, men mener Israel nå bruker angrepet som en unnskyldning for å «krysse alle røde linjer». Hun sier hun mener Hamas' angrep 7. oktober var tragisk, men mener man må se det i kontekst av det som har skjedd i Palestina over mange år.

Utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, sier at palestinaaktivister har et ansvar for å anerkjenne traumet 7. oktober representerer for det israelske folket. Han påpeker at det var det største angrepet på den jødiske befolkningen siden holocaust.

– Det er veldig viktig at man snakker om hvor grotesk det var. Og det er helt forferdelig at jøder i Norge og andre steder føler på hat og frykt.

Terrorangrepet inkluderte blant annet massakren på 364 unge mennesker under musikkfestivalen Supernova Sukkot.

Leder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ronen Bahar, sier at dagen er en sørgedag for norske jøder, men at Palestinakomiteen og andre må få gjøre som de vil.

