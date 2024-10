Nytt renseanlegg på Klemetsrud skal fange mindre CO2

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da Hafslund Celsio presenterte sine planer i 2022, var byggekostnaden estimert til maksimalt 4,8 milliarder kroner. Nå er prisen økt til 9,5 milliarder kroner, og ambisjonen for årlig CO2-fangst redusert fra 400.000 tonn til 350.000 tonn.

– Det er flere faktorer som er med på å redusere investeringskostnaden. Det er blant annet ny lokasjon på Oslo Havn, et mer kompakt fangstanlegg, som gir lavere materialkostnader, og mindre kostnader for kjøp av omkringliggende tomt.

Det heter det fra Hafslunds prosjektdirektør Toril Benum.

Det nye anslaget på 9,5 milliarder kroner er ikke endelig. Før det kan tas en endelig beslutning om å bygge, skal budsjettet igjen kvalitetssikres av eksterne konsulenter.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg understreker at prosjektet innebærer risiko, men er avgjørende for å nå kommunens klimamål. Frp, som var eneste parti som stemte imot prosjektet i 2022, frykter at anlegget vil bli enda dyrere.

