Mann i 60-årene dømt for å ha forgrepet seg på sju år gammel jente

Tidens Krav skriver at mannen, som også er dømt for grov voldtekt av en 14-åring i 2021, nå må sitte ytterligere ni måneder i fengsel for hendelsen i Moldebadet i 2019.

I et boblebad skal mannen skal ha tvunget jenta til å ta på hans nakne kjønnsorgan. Det var ingen vitner til hendelsen, men retten er overbevist om at jenta fortalte om noe hun faktisk hadde opplevd.

Saken ble behandlet i Frostating lagmannsrett etter en anke fra mannen, som nektet straffskyld.

Tidligere hadde han fått fire års fengsel for den grove voldtekten, totalt må han nå sone fire år og ni måneder.

