Høyre vil senke egenkapitalkravet for boliglån

– Vi må unngå et generasjonsgap hvor dagens unge opplever å bli stående utenfor boligmarkedet. Vi er enige med Norges Bank i at dagens egenkapitalkrav er for strengt, og mener vi kan gi flere muligheten til å kjøpe egen bolig ved å senke kravet fra 15 til 10 prosent, sier Solberg sammen med Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru til NTB.

NRK skrev om saken først, og til statskanalen forteller Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket at hun frykter et kutt i egenkapitalkravet bare vil drive prisene opp.

– De som allerede i dag har god betjeningsevne og foreldre i bakhånd, får enda større muligheter til å kjøpe leiligheter, og bidrar til å øke prisen på boliger, forteller hun.

Høyre-politikerne sier at et kutt i egenkapitalkravet neppe er løsningen på alt, og understreker at presset på boligmarkedet hovedsakelig skyldes langt flere kjøpere enn det er boliger til salgs. Høyre håper et lavere krav om egenkapital kan hjelpe flere inn på boligmarkedet.

På andre siden av stortingssalen sitter Arbeiderpartiet, og deres leder av Stortingets finanskomité, Tuva Moflag, utelukker ikke å senke kravet.

– Både egenkapitalkravet, men også kravet til avdragsfrihet er elementer som det kan være naturlig å se nærmere på nå, helt i tråd med det Norges Bank og andre peker på, sier Moflag til NRK.

