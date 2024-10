Regner med prisvekst på 3 prosent i statsbudsjettet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Oda Ertesvåg/NTB

– Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 3,0 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst, heter det.

Vanligvis publiseres dette tallet klokka 8 på budsjettdagen sammen med andre nøkkeltall.

Prisvekstanslaget er noe lavere enn det Statistisk sentralbyrå (SSB) la til grunn i sine siste analyser. De vurderer at veksten i konsumprisindeksen (KPI) i 2025 blir på 3,3 prosent.

Ikke større endringer på sukker, røyk og alkohol

I den ufrivillige lekkasjen torsdag om foreslåtte avgiftssatser for 2025 kommer det også fram at det ikke ligger an til større endringer i en del avgifter.

Blant annet får alle alkohol- og tobakksavgifter en avgiftsjustering på omtrent 3 prosent. Det samme gjelder sukker. Det er noen små avvik, med en desimal opp og ned. Dette kan skyldes avrundinger av satsene. Det gjelder blant annet:

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter får en avgiftsøkning på 2,9 prosent

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter 0,7–2,7 vol.pst. får en avgiftsøkning på 3,1 prosent.

Sigarer, sigaretter, røyketobakk, sigarettpapir, E-væske med nikotin og tobakk til oppvarming får en avgiftsøkning på 2,9 prosent

Snus og skrå får en avgiftsøkning på 3,1 prosent.

Sukkeravgiften økes med 3,1 prosent fra 9,18 til 9,46 kroner kiloen.

Lekket ved en feil

Artikkelen med tallene fra statsbudsjettet ble publisert torsdag ettermiddag, og den ble fjernet etter at NTB tok kontakt med Finansdepartementet.

– Jeg kan bekrefte at vi torsdag ettermiddag ved en glipp publiserte en oversikt over avgiftssatser på regjeringens nettsider. Beklageligvis ble det trykket på feil knapp på feil tidspunkt, skrev kommunikasjonsdirektør Tor Borgersen i Finansdepartementet i en epost til NTB.

Det er hver høst knyttet betydelig hemmelighold rundt budsjettforslaget, dokumentene og tallene. Unntakene er de opplysningene som mer eller mindre bevisst gis til ulike medier i forkant av budsjettdagen, ofte av regjeringen selv.

At avgiftstall og regjeringens forslag til endringer i innretning og satser for neste år utilsiktet publiseres flere dager før budsjettforslaget legges fram, skal altså ikke forekomme.

