Regjeringen foreslår økt pendlerfradrag i statsbudsjettet

– Det skaper fleksibilitet å legge til rette for pendlere på denne måten. Skattehjelpen skal få ned kostnadene og redusere ulempene ved å reise langt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til FriFagbevegelse.

Bunnfradraget skal opp med 300 kroner til 15.250. Det er mindre enn den forventede prisveksten, skriver avisen.

Øvre grense økes fra 97.000 til 100.880 kroner, og kilometersatsen økes fra 1,76 kroner til 1,83 kroner.

Statsbudsjettet presenteres av finansministeren mandag 7. oktober. Økning i pendlerfradraget er bare én av åtte lekkasjer FriFagbevegelse publiserer.

I tillegg vil regjeringen fjerne tidsgrensen for pendlere på brakke, øke grensen på personalrabatt for butikkansatte, øke fagforeningsfradraget, økt skattefri grense for inntekt ved utleie av bolig under 30 dager, økt skattefri grense for inntekt ved utleie av fritidsbolig, økt grense for å betale trygdeavgift og økt beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt fra 1.000 kroner til 2.000 kroner.

Kommentar: EU-debatten ingen våger å ta (+)

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)