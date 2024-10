Vardø-ordfører vil ha egen Finnmark-minister

– Hvor mange ganger har vi ikke hørt at nordområdene er «regjeringens viktigste satsingsområde». Men hvor blir det av denne satsingen, foruten at Forsvaret styrkes? Nå behøves det et nytt departement for å få Finnmark på rett kurs, sier han til Klassekampen.

Ordføreren viser til at da Norge hadde utfordringer med grensene til havs, ble det etablert en egen havrettsminister.

Ordføreren peker også på at det pågår en fiskerikrise som rammer både fiskere, landindustrien og en rekke lokalsamfunn. Det er tøffe diskusjoner om arealbruk, elektrifisering, nye kraftledninger og vindmølleutbygging, og de fleste kommunene opplever fraflytting og sliter økonomisk. Store avstander gjør at transport via vei, båt og fly blir dyrt.

I tillegg er grensen til Russland stengt, og forholdet til naboen i øst skaper sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer.

Finansminister og partikollega Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forstår formålet med ønsket om en ny statsråd, men tror ikke det blir en stilling med det første.

– Finnmark er best tjent med å være viktig i alle departementene, sier Vedum.

Ved utgangen av første kvartal i år bodde det 75.000 personer i Finnmark, det tilsvarer vel 1,3 prosent av befolkningen i Norge.

