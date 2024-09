Kommune i pengekrise vil gi sykepleierne sekssifret lønns-boom

Røyrvik kommune i Trøndelag styrer mot økonomisk kollaps.

Allerede vel plassert inne på Robek-lista, må kommunepolitikerne snu hver eneste stein for å dekke inn kostnadene.

Og under helse-steinen, som veier opp mot 28 millioner kroner i bruk av vikarbyrå, fant de et tiltak de er nødt til å prøve:

200.000 kroner ekstra i for sykepleiere i kommunen.

Dermed går lønnen til sykepleierne i kommunen fra 630.000 til 830.000 kroner.

Helsefagarbeidere får et lønnsopprykk på 100.000 kroner, fra 517.000 kroner til 617.000 kroner.

– Jeg har stor tro på at dette skal lykkes, sier ordfører Kenneth Reitan (Samarbeidslista).

Trønder-Avisa meldte om saken først.

Alvorlig økonomi

Kommunen går mot et overforbruk i 2024 på 38 millioner kroner. Med 28 millioner kroner i utgifter til vikarbyrå for å dekke inn elementære helse- og omsorgstjenester til brukerne i kommunen, foreslår ordføreren og hans partikolleger et drastisk tiltak.

Ved å matche lønna de gir vikar-sykepleiere, slipper de å betale vikarbyråene for andre utgifter.

Ordføreren forklarer at de bruker opp mot 1,6 millioner kroner per helsearbeider de leier inn via vikarbyrå, hvorav lønna til selve sykepleieren er 830.000 kroner. Resten går til å dekke overtid, ekstravakter, leiebil og -bolig, og andre utgifter.

Totalt mener administrasjonen at tiltaket vil spare de 400.000 kroner per årsverk, kontra å fortsette med innleie av vikarer. I saksdokumentet kommer det også fram at samtaler med innleide vikarer viser at økt lønn og tilrettelagt turnus er tiltak som vil være rekrutterende

Reitan sier dermed de sparer inn penger om de får faste ansatte.

– Vi får ansatte, som kanskje går i nordsjøturnus, som er der og kjenner rutiner over tid. Folk som slipper opplæring. Våre faste ansatte melder fra at de er lei av å bruke tid på opplæring, sier han.

Reitan er ordfører i en Robek-kommune, og snur hver stein for å finne en måte å holde drifta i kommunen i balanse. (Privat)

– Det er kamp hodene og kompetansen. Derfor kan lønn være et viktig virkemiddel. Kanskje noen tenker de kan komme jobbe og bo her i 2–3 år, men det er i hvert fall litt mer fast. Man får sikret en kontinuitet. Det er bra for både brukere og ansatte, og de som eventuelt kommer hit for å jobbe, sier han.

Risikoen kommunen da sitter igjen med er at det i verste fall blir dyrt lønnede sykepleiere, i tillegg til innleie fra vikarbyrå.

– Men vi er nødt til å gjøre grep, det er det eneste som er sikkert. Og ja, dette vil være lønnsdrivende for sykepleiere i regionen, og i kommunen – men hva skal vi gjøre?, sier Reitan.

Forslaget skal voteres over i kommunestyret 1. oktober, og har en prøvetid på tre år før nytt vedtak eventuelt må gjøres for å videreføre ordningen.

NSF: – Gjør jobben sin

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, sier Røyrvik gjør akkurat det forbundet har pekt på.

– Vi mener dette er arbeidsgivere og politikere som faktisk gjør jobben sin. De har sett på hvor vanvittig mye penger de bruker på vikarer, og hvor mye de vil spare på fast ansatte, sier hun.

Lill Sverresdatter Larsen i NSF sier hun ser frem til å reise rundt i landet og fortelle om Røyrvik-modellen. (NTB)

Hun berømmer kommunen for å faktisk gjøre noe med sykepleierkrisen i landet.

– Vi vet at det er flere tusen sykepleiere som ikke lenger jobber som sykepleiere. De kan komme tilbake når de øker lønna slik, sier hun, og påpeker at det ikke er bare lønn som gjør det attraktivt, men også forslaget om bedre arbeidstider.

– Det er akkurat det vi har sagt. Lønna må opp, arbeidsbelastningen må ned, sier hun.

– Jeg gleder meg til å kunne reise rundt i Norge og snakke med politikere, både i kommuner og på Stortinget, og fortelle om Røyrvik-modellen. Jeg ønsker de lykke til, og satser på at de kan vise til gode resultat å økonomi, pasientsikkerhet og faglig utvikling.

