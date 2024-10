Utenriksministeren ønsker å redegjøre om Midtøsten i Stortinget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Mye av ordskiftet i Norge rundt Midtøsten skjer gjennom mediene, og det er riktig fordi det åpner for mange stemmer. Likevel mener jeg det er viktig å holde Stortinget orientert om den svært dynamiske situasjonen. Dette gir også anledning for innspill og svare på spørsmål. Derfor ønsker jeg å holde en redegjørelse om Midtøsten, sier Eide i en melding torsdag morgen.

Utenriksministeren sender torsdag et brev til Stortingets presidentskap for å be å holde en slik redegjørelse i løpet av høstsesjonen.

Les også: Libanon: 1,2 millioner på flukt på grunn av Israels angrep

Les også: Ett år med krig i Gaza har gjort det utenkelige til ny virkelighet

Les også: Midtøsten-ekspert: – Dette er en fryktelig farlig situasjon

Les også: Lederen er død. Men Hizbollah kan reise seg. Hva betyr det? (+)