Spesialenheten ber om at politimann som skjøt mann i kneet, frifinnes

Det er Spesialenheten som har tatt ut tiltale mot politibetjenten i 30-årene, men torsdag ba påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, Thomas Bjåstad Arntsen, Sør-Rogaland tingrett om å frifinne mannen.

– Min opplevelse er at gjennom bevisførselen i retten har tiltaltes forklaring blitt styrket i forhold til hvordan den fremsto under etterforskning, sier Arntsen, ifølge TV 2.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte påstanden om frifinnelse.

Nekter straffskyld

Den fornærmede mannen i 30-årene ble skutt av politiet i forbindelse med en melding om at han skar opp bildekk på en parkeringsplass i Hillevåg 22. desember 2022. Ifølge politiet oppsto det en trusselsituasjon.

I forbindelse med trusselsituasjonen ble det avfyrt skudd fra politiet som traff 30-åringen i kneet. Mannen ble ikke livstruende skadet.

Politimannen er tiltalt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på kropp eller helse, samt for grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikt. Han nektet straffskyld da saken startet mandag.

Arntsen sier i retten fredag at påtalemyndigheten nå mener at skuddet var en nødvergehandling fra politimannen, og ikke en uaktsom handling.

– Vi mener at tiltalte skal frifinnes, men håper at retten skriver en grundig dom, sier Arntsen, ifølge Aftenbladet.

Mener Spesialenheten misforsto

Politimannens forsvarer John Christian Elden sa ifølge Aftenbladet i retten mandag at det var uenighet om hvorvidt skuddet gikk av ved et uhell. Han mener derfor at saken handler om politiets mulighet til å bruke makt i et skarpt oppdrag, og ikke om uaktsomhet.

Medforsvarer Heidi Reisvang sa til NTB samme dag som rettssaken startet, at det var grunnlag for å avfyre et skudd.

Forsvarerne sier i en epost til NTB torsdag at de er fornøyd med påstanden om frifinnelse.

– Politimannen er lettet over at Spesialenheten, som følge av forsvarernes bevisførsel og en feiloppfatning av tiltaltes forklaring, også har kommet til at han har opptrådt innenfor det man må kunne som politimann, og at det ikke er grunnlag for å straffe ham, sier de to advokatene.

– Han ser fram til å komme tilbake til en normal hverdag og jobbsituasjon nå som denne saken trolig er over, sier de videre.

