16-åring stanset etter villmannskjøring med narko i bilen

Da en politipatrulje forsøkte å stanse bilen ved 23-tiden onsdag, nektet føreren å stoppe og fortsatte videre på fylkesvei 118 mot Karlshus. Underveis kastet passasjerene gjenstander ut av bilen.

Politiet klarte å stanse bilen i et boligområde ved Karlshus i Råde.

– Vi fikk tilkalt flere patruljer og fikk til slutt bokset inn bilen, forteller operasjonsleder Halvor Andersen i Øst politidistrikt til NTB.

I bilen var det tre passasjerer, hvorav to var under 18 år. Etter å ha søkt langs veien fant politipatruljen narkotika som var kastet ut av bilen. I tillegg ble det funnet narkotika i bilen.

– En person over 18 år er pågrepet og siktet for oppbevaring av narkotika. Han har knyttet seg til narkotikaen, det dreier seg om mindre mengder hasj, forteller operasjonslederen.

De tre mindreårige er overlatt til barnevernstjenesten. Politiet etterforsker saken videre og det vil bli opprettet straffesak for å ha kjørt uten førerkort, for råkjøring og for unnlatelse av å stanse for kontroll. Bilen som ble benyttet var ikke meldt stjålet.

