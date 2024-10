Farlig dyresykdom har spredt seg til Østlandet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to aktuelle saueholdene er i Sarpsborg og Fredrikstad. og ble påvist fredag, opplyser Veterinærinstituttet.

I alt er det nå påvist blåtunge i 33 besetninger, sju av dem er storfe. Majoriteten av de rammede holder til i Lindesnes i Agder, skriver Nationen.

Mattilsynet antar at det er høyere risiko for blåtunge i et stort område sør i landet. Sonen strekker seg langs kysten fra svenskegrensen til Haugesund. Den dekker også store deler av det sentrale Østlandet, så langt nord som Elverum.

Blåtunge er en virussykdom hos drøvtyggere og hjortedyr. Sykdommen har ikke vært registrert i Norge siden 2009, før den ble påvist i forrige uke.

Ettersom Norge har lite import av dyr, antar Veterinærinstituttet at sykdommen har spredt seg fra Danmark til Norge med sviknott, som er kommet med vinden. Sykdommen smitter ikke direkte mellom dyr.

For sau kan dødeligheten være så høy som 30 prosent. Syke dyr blir ofte avlivet av dyrevernmessige hensyn, ifølge Veterinærinstituttet.

