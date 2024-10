Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har vært et veldig hektisk diplomati, der USA, Frankrike og Qatar og mange andre land har forsøkt å motvirke at dette skulle gå til en landinvasjon, sier Eide på et hasteinnkalt pressemøte i Oslo tirsdag.

Han kaller situasjonen «ekstremt alvorlig» og peker på mulighetene for en ny alvorlig flyktningkrise. Samtidig påpeker han at Israel ønsker å gjøre Nord-Israel sikkert fra rakettangrep.

Eide sier han får signaler på at Iran ikke ønsker å involvere seg direkte.