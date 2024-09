Nicolai Tangen vil ikke svare på om han vil fortsette

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er hovedstyret i Norges Bank som ansetter daglig leder for NBIM i et åremål på fem år. Åremålet til Tangen går ut 1. september 2025, og stillingen vil bli lyst ut i god tid før denne datoen, sier pressesjef Bård Ove Molberg i Norges Bank til Dagens Næringsliv.

NBIM står for Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet.

Molberg sier at Norges Bank er godt i gang med å forberede rekrutteringen, og at de har innledet en dialog med Finansdepartementet om kompetansekravene for stillingen.

Foreløpig er det ikke satt noen dato for når stillingen blir lyst ut, men Molberg sier at det ikke vil være veldig lenge til. Han sier også at Tangen vil måtte søke dersom han ønsker å forlenge åremålet.

Kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i NBIM skriver i en epost til DN at Tangen ikke vil kommentere utlysningen nå.

Statssekretær Ellen Reitan (Ap) i Finansdepartementet understreker overfor avisen at etter sentralbankloven så ansettes oljefondssjefen i et åremål på fem år, hvor man har mulighet for å sitte en ytterligere periode på fem år til.

