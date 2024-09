Ringnes-ansatte i krise. Får hjelp til å finne ny jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Om halvannet år overtar de største matvaregrossistene distribusjon av øl og brus fra Ringnes sine bryggerier.

250 ansatte risikerer å miste jobben, men nå vil grossist-tillitsvalgte i Fellesforbundet hjelpe til med å skaffe dem nye jobber.

Det kom fram på bransjekonferansen Fellesforbundet avholdt for tillitsvalgte innen grossistbransjen denne uka. Dit var Erik Torkelsen, klubbleder for de organiserte i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i Ringnes invitert.

– Vi har prøvd alt for å stoppe denne omstillingen, men vi må nok innse at det løpet er kjørt nå. Derfor vil vi ha kontakt med tillitsvalgte i Fellesforbundet innen grossist. Vi har jo mange som trenger jobb, og sammen med dere kan vi kanskje få til noe, sa Torkelsen til de rundt 50 tillitsvalgte på konferansen.

– Lys i tunnelen

Han fikk umiddelbart respons. Flere av de tillitsvalgte var raske med å nærmest love at deres bedrifter kunne overta lastebilsjåførene som ville stå uten jobb.

Det ble også foreslått at man burde jobbe for å få en intensjonsavtale mellom Ringnes og matvaregrossistene, slik at de ansatte kunne jobbe i Ringnes til omstillingsdatoen, for deretter å gå rett i jobb hos andre grossistbedrifter.

Viljen til å hjelpe rørte Erik Torkelsen.

– Jeg setter veldig stor pris på denne støtten. Det gjør at jeg blir mer optimistisk på vegne av medlemmene. Å ha tillitsvalgte i Fellesforbundet i ryggen er både stas, og gir en følelse av trygghet. Dette er et lys i tunnelen, sier Torkelsen til Magasinet for fagorganiserte.

Enklest for sjåførene

Han anslår at det totalt er mellom 120–130 sjåfører som blir overtallige når Ringnes legger ned sin egen distribusjon. Det er også mange lagerarbeidere som må finne seg noe annet å gjøre.

– Jeg er nok mer bekymret for de lageransattes muligheter til å få nye jobber enn sjåførene. Sjåførene er spredd utover hele landet, og det er stort behov for sjåfører. Lagerarbeiderne jobber på Gjelleråsen, så det er et østlandsfenomen, påpeker han.

Avgjørelsen om å legge ned egen distribusjonen i Ringnes ble lagt fram for de ansatte 3. september. Siden har det vært hektisk for Erik Torkelsen, og det blir ikke noe roligere framover.

– Det blir et lass med drøftelsesmøter om hvem som må gå. Kriteriene vil være ansiennitet, sosiale forhold og kompetanse, men vi kommer til å stå knallhardt på at det er ansienniteten som skal gjelde. Noe annet kan vi ikke gjøre, men jeg håper vi får til noe sammen med de tillitsvalgte i Fellesforbundet i grossistbransjen, understreker han.

– Varmer å se støtten

Faglig sekretær i Fellesforbundet, Bjørn Anders Jonassen er ikke overrasket over at de tillitsvalgte ønsket å hjelpe folk i et annet forbund enn sitt eget.

– Å støtte hverandre på tvers av forbundsgrensene er slik fagforeninger skal fungere, men det er vakkert å se den støtten som blir gitt, sier faglig sekretær i Fellesforbundet, Bjørn Anders Jonassen. (Roy Ervin Solstad )

– Det er vakkert, men det er sånn fagforeninger skal fungere. De ansatte i grossistbransjen sitter ganske så trygt i jobbene sine. Dette er en måte å vise kameratskap og solidaritet på, og jeg var ikke overrasket over at våre tillitsvalgte strekker ut en hjelpende hånd til de Ringnes-ansatte. Det varmer å se den støtten, sier Bjørn Anders Jonassen.

