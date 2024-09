Tonje Brenna foreslått som toppkandidat for Akershus Ap

På de påfølgende plassene er Åsmund Aukrust, Tuva Moflag, Sverre Myrli og Mani Hussaini.

Ap har i dag fem stortingsrepresentanter fra Akershus.

– Dette er et listeforslag spekket med flinke folk. Det er en helhetlig liste, der alle deler at Akershus er representert. Listen har både kandidater med mye erfaring og nye spennende navn. Kandidatene har ulik bakgrunn og gjenspeiler Akershus befolkning godt, sier nominasjonskomiteens leder Torbjørn Ness i en uttalelse.

Tonje Brenna sier at hun er topp motivert for å gjøre en jobb for folk i Akershus, og hun takker nominasjonskomiteen så mye for tilliten.

– Det er selvsagt opp til nominasjonsmøtet å avgjøre. Men jeg er klar til å jobbe for at folk skal ha trygghet i hverdagen, at folk har en jobb å gå til og at folk igjen får bedre råd. Da trenger vi et sterkt Arbeiderparti i Akershus og regjering, sier hun.

Listeforslaget er komiteens første utkast. Forslaget skal nå behandles i kommunepartiene og AUF, som sender sine tilbakemeldinger til komiteen innen fredag 25. oktober.

Nominasjonskomiteens endelige forslag offentliggjøres innen fredag 8. november. Nominasjonsmøtet velger lista til stortingsvalget lørdag 23. november.

