Regjeringen: Fosterforeldre får tjenestepensjon

– Dette betyr enormt mye for rekrutteringen av fosterhjem, sier Kjell Kirkeng til NTB.

Han vært fosterfar gjennom 20 år, men har vært forsiktig med å anbefale det til andre. I dag er det nemlig sånn at folk som blir frikjøpt fra jobb for å være fosterforeldre, ikke tjener opp pensjon.

– Mange har blitt skuffet og lei seg når de finner ut av det, og det gjør gjerne at de ikke vil anbefale andre å bli fosterforeldre, sier han.

Men fredag morgen troppet arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) opp i lokalene til Norsk Fosterhjemsforening med en nyhet:

– I statsbudsjettet for neste år foreslår vi 114 millioner kroner til fosterhjemsområdet. Det er 64 millioner til å sikre tjenestepensjon til alle frikjøpte fosterforeldre, som ikke har den rettigheten i dag. Og så har vi 50 millioner til å styrke fosterhjemmene generelt, fortalte Toppe.

– Endelig

Grepene er etterlengtet:

– Vi har en fosterhjemskrise i Norge. 250 barn i dag står i kø og venter på et trygt hjem. Dette er barn som ikke har det bra hjemme. Mange som i dag bor i fosterhjem, må flytte flere ganger. Vi trenger mer stabilitet, vi trenger flere fosterhjem, og da er dette et stort, stort steg i riktig retning, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening til NTB.

Hun er selv fostermor og skryter av grepet regjeringen nå gjør.

– Dette feltet har vært underutviklet i så mange år, men endelig så er det en statsråd, Toppe, som lytter til fosterhjemmene og forstår hva som må gjøres, sier hun.

– En liten revolusjon

Fosterfar Kirkeng kaller det en liten revolusjon. Han viser til fosterhjemsundersøkelsen for 2024, der 64 prosent er usikre eller svarer nei på om de vil anbefale jobben til andre.

– Man kan jo tenke seg et hotell hvor 64 av prosent av gjestene ikke vil anbefale hotellet til andre. Da hadde jo selv Stordalen gått «konk», sier han.

– Denne regjeringen har virkelig tatt til seg hvor viktig fosterhjemsomsorgen og dette rehabiliteringsarbeidet er – og hvor billig det er. For alternativet er jo veldig ofte institusjon, og det koster samfunnet enormt, sier han.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) håper grepene vil gi bedre økonomisk trygghet til de som vurderer å bli fosterforeldre.

– Du blir mindre avhengig av å telle på krona og hvilke konsekvenser det har økonomisk for familien, fordi du vet at du har trygghet på pensjon. Det tror jeg også gjør noe med evnen til å stå i det over tid, rett og slett fordi du kanskje kan være to voksne som også kan dele på det, sier hun.

