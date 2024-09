Utvalg: Alle skal ha rett til nødvendige tannhelsetjenester

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tannhelseutvalget la torsdag fram sin utredning til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Et samlet utvalg mener at Norge bør gå inn for en universell tannhelseordning.

– Det vil gjøre at sykdom og skade i munn og munnhule gir rett til tannhelsetjenester på linje med somatisk sykdom, sa utvalgsleder Evy-Anni Evensen.

Hun understreket at det må utredes hva som skal defineres som «nødvendig» tannhelsehjelp.

Dagens frikort for helsetjenester bør utvides til å omfatte nødvendige tannhelsetjenester, mener utvalget.

