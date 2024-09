Statsbudsjettet: 887 millioner til energi-effektivisering i boliger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ap/Sp-regjeringen er opptatt av at vanlige folk skal få lavere strømregninger og mer energieffektive boliger, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Pengene kommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2025, som legges fram 7. oktober.

Summen energiministeren nå stiller opp med for 2025, blir lavere enn i år. Men Aasland ber folk om å se på helheten i satsingen til regjeringen.

– Med 887 millioner kroner til neste år vil vi ha bevilget og foreslått om lag 3,7 milliarder kroner til energieffektivisering og solenergi i boliger og yrkesbygg gjennom Enova og Husbanken siden vi tok over. Det er nesten dobbelt så mye som de fire siste årene under Erna Solberg og Høyre, sier han.

Sparer energi

Potten som nå settes av, skal fordeles slik:

587 millioner kroner øremerkes gjennom Enova til støtte til kjente og modne energieffektiviseringstiltak i husholdningene.

I Husbankens tilskuddsordning på 300 millioner kroner skal 200 millioner gå til kommunale utleieboliger, mens 100 millioner går til omsorgsboliger og sykehjem.

– Med støtten til Enova kan folk få penger til tiltak som sparer energi, mens støtten til Husbanken gjør at også de med dårligst råd kan få mer energieffektive boliger, forklarer Aasland.

Mindre penger enn i år

Sammenligner man med årets budsjett, så innebærer bevilgningene en nedgang.

Så langt i år, altså fram til september, har Enova brukt 853 millioner kroner til de samme tiltakene. Mens potten bare blir på 587 millioner kroner for hele neste år.

Når det gjelder pengene til Husbanken, ligger summen an til å bli lik som årets bevilgning, på 300 millioner kroner, men uten at man justerer for prisvekst. Dermed blir det i realiteten en nedgang.

---

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2025

Kutt i skatt for vanlige folk, sletting av studielån i distriktene og økt satsing på politi og forsvar. Dette er noen av lekkasjene fra statsbudsjettet.

7. oktober klokka 10 legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2025. Regjeringen har blant annet varslet at mye penger går til Forsvaret:

– Når vi satser så mye på å ha et tidsriktig forsvar, blir det mindre ekstra penger til andre formål, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sagt om statsbudsjettet.

Men noen andre prioriteringer er det likevel råd til. Dette er noe av det som er kjent så langt:

Politi

Regjeringen setter av 2,8 milliarder kroner mer til å bekjempe kriminalitet

Av dette går 2,4 milliarder kroner til å styrke politiet, noe som vil øke budsjettet med 10 prosent. 90 millioner kroner målerettes til å bekjempe økonomisk kriminalitet

405 millioner kroner går til forebygging av barne- og ungdomskriminalitet. Av dette går 145 millioner kroner til flere plasser for mindreårige i kriminalomsorgen. 100 millioner kroner går til beredskapsteam og andre skolemiljøtiltak. Resten går til diverse andre mindre prosjekter

Privatøkonomi

I juni varslet finansminister Trygve Slagsvold (Sp) at folk med vanlige og middels inntekter vil få lavere inntektsskatt neste år. Nøyaktig hvor mye det er snakk om, er ikke kjent.

I tillegg vil regjeringen bruke 515 millioner kroner på å justere opp frikortgrensen fra 70.000 til 100.000 kroner. Det betyr at man kan tjene inntil 100.000 kroner uten å betale skatt

Regjeringen har også varslet at innbyggerne i landets 212 minst sentrale kommuner vil få slettet studielånet sitt med 25.000 kroner i året fra januar 2026. I Finnmark og Nord-Troms, som allerede har en slik ordning på plass, blir satsen for sletting av gjeld doblet fra 30.000 kroner til 60.000 kroner i året. Til sammen vil dette koste om lag 1,3 milliarder kroner

Strømstøtten for husholdninger videreføres også neste år. Det varslet finansministeren i Stortinget allerede i mars. Regjeringen har også varslet at fastprisavtalene på strøm for næringslivet videreføres

Pendlerfradraget økes, bunnfradraget går opp med 300 kroner til 15.250 kroner. Øvre grense økes fra 97.000 til 100.880 kroner, og kilometersatsen økes fra 1,76 kroner til 1,83 kroner

Butikkansatte skal få handle mer fra eget arbeidssted uten å måtte skatte for det. Ifølge finansministeren foreslår regjeringen å øke grensen for personalrabatter – fra dagens 8.000 kroner til 10.000 kroner i 2025 – FriFagbevegelse

Maksimalt fradrag for fagforeningskontingenten i 2025 vil være 8.250 kroner – en økning på 250 kroner fra 2024 – FriFagbevegelse

Den skattefrie grensen for utleie av bolig under 30 dager og fritidsbolig økes fra 10.000 til 15.000 kroner – FriFagbevegelse

Forsvar

I den nye langtidsplanen for Forsvaret er det lagt inn en kraftig satsing i årene fram til 2036.

Økningen startet allerede i revidert budsjett i år, og regjeringen har sagt at forsvarsbudsjettet vil øke med til sammen 15 milliarder kroner i revidert budsjett for 2024 og statsbudsjettet for 2025.

Siden forsvarsbudsjettet ble økt med 7 milliarder kroner i revidert budsjett, kan man dermed anta at det kommer rundt 8 milliarder kroner mer i statsbudsjettet.

Ukraina-støtten økes med 12 milliarder kroner allerede i årets budsjett. I tillegg økes rammen for de neste årene, slik at det skal gis til sammen 135 milliarder kroner fram til 2030. De neste årene skal det gis minst 15 milliarder kroner årlig.

Annet

Regjeringen vil bruke 2,9 milliarder mer til å ta vare på jernbanen neste år. 6,6 milliarder kroner mer (26 prosent mer enn i år) skal gå til drift og vedlikehold. 5,5 milliarder mer (38 prosent mer enn i år) skal gå til fornyelse – NRK

Regjeringen gir 56 millioner kroner til skrei-museum i Lofoten – NRK

Regjeringen har lovet et direkte tilskudd på 3 millioner kroner til landbruksarrangementet Dyrsku’n i Seljord i neste års budsjett.

52 millioner kroner til gründersatsing – Adresseavisen

Regjeringen har lovet en ordning for å kompensere sykehusene for renteutgifter og å kompensere for kostnader til avskrivning (i forbindelse med Nasjonal helse- og samhandlingsplan).

Fortsatt full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Det er satt av 210 millioner kroner ekstra til dette.

Økt beløpsgrense for lønnsopplysningsplikt fra 1.000 kroner til 2.000 kroner – FriFagbevegelse

Løfter til SV

Regjeringen har også forpliktet seg til en rekke tiltak som skal innfris i budsjettet for 2025 i budsjettavtalene med SV de siste årene. Dette er blant løftene som ifølge avtalene skal innfris i neste års budsjett:

Rettighetene til tannhelsebehandling i den offentlige tannhelsetjenesten for personer over 85 år skal styrkes.

Regjeringen skal senest i statsbudsjettet for 2025 foreslå en ordning som støtter utbygging og bygningsmessig oppgradering av krisesentre etter modell fra Husbankens ordning med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Regjeringen må fastsette et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i den totale bygningsmassen i 2030 sammenlignet med 2015 og rapportere tilbake til Stortinget om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

Regjeringen skal i statsbudsjettet for 2025 foreslå et ambisiøst støtteprogram for flytende havvindområder i Vestavind B og Vestavind F.

Regjeringen skal i statsbudsjettet gi en vurdering av en eventuell tilskuddsordning til langdistansebusser på strekninger uten tog og tilsvarende kommersielle tilbud.

Regjeringen skal i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 foreslå å gi lette elvarebiler fritak for trafikkforsikringsavgift, med forbehold om notifisering og godkjenning av Esa.

---

