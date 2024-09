Mange leietakere fryser hjemme

Rapporten viser at 35 prosent av leietakerne sliter med å holde sentrale rom i hjemmet sitt varme på kalde dager, viser en rapport. I rapporten har Forbrukerrådet sett på oppvarmingsmuligheter og energifattigdom i norske husholdninger.

– Det er et økende problem at folk bor i kalde hjem, der særlig mange av de som leier, fryser allerede lenge før gradestokken bikker null, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Hun sier at det går særlig utover barnefamilier. Mange av de oppgir at det går ut over fysisk og psykisk helse, og at de må prioritere strømregningen framfor å være sosial og gjøre andre ting.

I rapporten kommer det også fram at for hver femte leietaker starter kuldeproblemene før det blir minusgrader ute.

Forbrukerrådet ber myndighetene om å utvide Husbankens støtteordning for energieffektivisering til å gjelde mer enn kun kommunale leieboliger. Energieffektivisering handler om å bruke mindre energi, men få like god nytte.

