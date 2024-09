Nå blir det en tredje sesong av «Hjem til jul»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Andre sesong av «Hjem til jul» ble sluppet av Netflix i 2020. På en pressekonferanse i Stockholm torsdag kunne strømmetjenesten bekrefte at de vil lage en tredje sesong, skriver Kampanje.

– Avslutningen på sesong to var ganske klar. Det var ikke lett å bygge videre på den, men nå er Johanne fem år eldre, og hun befinner seg på et nytt sted i livet. Nå hadde vi en mulighet til å starte på nytt.

Det sier regissør Per-Olav Sørensen om sin hovedrollekarakter – spilt av Ida Elise Broch i de to første sesongene.

Nå er Sørensen i gang med å skrive på serien, som foreløpig ikke har et manus. Hans selskap The Global Ensemble Drama skal produsere tredje runde juleserie sammen med The Oslo Company.

