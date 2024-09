Brenna vil at arbeidsgivere skal spare mer i tjenestepensjon til ansatte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Programkomiteen vil at det skal legges en plan for gradvis opptrapping i samarbeid med partene i arbeidslivet, meldte arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) på Handel og Kontors landsmøte søndag.

– Ikke alt er bra med dagens tjenestepensjon. De som tjener minst får også mindre opptjening til pensjon. De som tjener mye, tjener også mye mer i pensjon, sa Brenna på møtet, skrive HK-nytt.

Nå er obligatorisk sparing for arbeidsgivere to prosent av lønna til ansatte. Forslaget til Ap kan komme på partiprogrammet for 2025–2029.

Les også: Brenna vil ikke være «snillisme-minister» (+)

Les også: 4.000 uføre har kommet i jobb ved hjelp av «ukjent» Nav-grep. Det vil Brenna ha mer av (+)