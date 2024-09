Venstre vil verne om ulven

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Til tross for ulvens status som kritisk truet, fattes det vedtak om omfattende uttak. Venstre ønsker å avvikle rovviltnemndene til fordel for faglig basert forvaltning, utvide rovdyrsonene og styrke rettsvernet for de truede artene, heter det i uttalelsen som ble vedtatt på landsstyrets møte lørdag.

Venstre skriver at ulvebestanden i Norge er på et lavt nivå. Før lisensjakten i forrige sesong var bestanden på 74–76 individer, noe som landsstyret mener er en betydelig nedgang for andre år på rad.

«Til tross for betydelig nedgang i både den norske og skandinaviske ulvebestanden de to siste årene, ligger det an til store uttak den kommende vinteren. Rovviltnemndene i region 4 og 5 har fattet vedtak om å ta ut 12 ulv innenfor ulvesonen og 14 ulv utenfor ulvesonen. I tillegg kommer eventuelle skadefellinger, ulykker og krypjakt».

«Ulven hører hjemme i norsk natur. Ulven er oppført som kritisk truet av utryddelse på den norske rødlista for arter. I Norge har ulven vært fredet siden 1973 og skal derfor beskyttes i henhold til naturmangfoldloven», heter det videre i uttalelsen.

