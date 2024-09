Høyre etterlyser Vestres ventetidskutt: – Mye ord og lite handling

– Helseminister Vestre har lovet bedring – men det blir mye ord og lite handling, sier Høyres Erlend Svardal Bøe til NTB.

I mai lanserte helse – og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) det såkalte ventetidsløftet og la 2 milliarder kroner på bordet. Bakgrunnen var at ventetidene på sykehusene hadde økt siden 2017.

– Vi skal oppnå en markant reduksjon i ventetiden, sa han.

Men siden mai har ventetidene økt. I forrige uke kom tall fra Norsk pasientregister (NPR) som viste følgende:

* I mai ventet pasientene 74 dager.

* I august ventet pasientene 85 dager.

– Har ikke fungert

Høyre er ikke imponert over det Vestre har fått til.

– Det såkalte ventetidsløftet som ble presentert før sommeren, har ikke fungert og fremstår som et skippertaksarbeid. Konsekvensene av denne feilslåtte politikken er det pasientene som må ta, med å sette livene sine på vent for å få helt nødvendig helsehjelp, sier Bøe.

Han vil løse problemene på følgende måte:

– Høyre vil sikre pasientene raskere hjelp gjennom at den offentlige helsetjenesten skal samarbeide med private og ideelle som har ledig behandlingskapasitet. Vi må ta i bruk alle gode krefter, og på det offentliges regning.

Høyre reagerer på at både Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har skrytt i sosiale medier de siste dagene om at ventetidene går ned, da med utgangspunkt i tall fra ett sykehus – nemlig Ahus utenfor Oslo. Samtidig har altså de nasjonale tallene gått opp.

Fredag sendte Høyre-leder Erna Solberg et skriftlig spørsmål til statsministeren i Stortinget der hun ba ham redegjøre for utviklingen.

Vestre: Vil gå opp, og så ned

Helseministeren slår kontant tilbake på kritikken fra Høyre. Han serverer en redegjørelse på flekken når NTB spør ham:

– Nå vil ventetiden gå litt opp, og så vil den begynne å gå ned, sier han.

Vestre kommer med følgende lovnad:

– Trenden skal snus i år, og vi skal ha en markant reduksjon det neste året.

Vestre forklarer økningen de siste månedene med at sykehusene nå prioriterer å ta unna de pasientene som har ventet lengst.

– Når man tar unna dem som har ventet lengst, så bidrar det også til at statistikken på ventetiden går noe opp, fordi de drar med seg en ganske lang ventetid inn gjennom sitt statistikken.

Har en plan

Helseministeren avviser fullstendig at han bare kommer med ord og ikke handling.

– Det rulles nå ut hundrevis av tiltak over hele Sykehus-Norge. Poliklinikkene utvider åpningstidene. Vi får til bedre oppgavedeling mellom helsepersonell. Vi kommer sannsynligvis i år til å sette rekord i kjøp fra private aktører. Og vi tar i bruk ny digitalisering, teknologi, kunstig intelligens, som også kan bidra til å avlaste helsepersonell slik at de kan behandle flere, sier han.

– Vi har en plan. Høyre har overhodet ingen plan, legger han til.

– Hva vil du si til de pasientene som står i helsekø og kanskje sliter med smerter av en hverdag de har satt på vent?

– At jeg lei meg, at dette ikke er godt nok, at vi kan mye bedre, og at velferdsstaten skal være den beste helseforsikringen vi har. Derfor så skal ventetiden ned, sier han.

