Bergstø: – Barn i kriminelle miljø henger sammen med økonomi

Fredag holdt SV landsstyremøte i Oslo. Et av politikkområdene SV-leder Kirsti Bergstø tok opp var den økte ungdomskriminaliteten i Norge. Hun mener høyresiden bommer når de vil ha strengere straff, og innføre økonomiske konsekvenser for foreldrene til unge lovbrytere slik blant annet Unge Høyre-leder Ola Svenneby har tatt til orde for å vurdere.

– Den alvorlige kriminaliteten begås av rundt 200 barn og unge som politiet og hjelpeapparatet vet hvem er. Det er derfor SV har vært pådriver for hurtigdomstol, å få ressurser til å etterforske, følge opp, og sørge for at deres saker behandles raskt. Fordi dette er en gruppe som står i fare for å gjenta alvorlig kriminalitet. I tillegg foreslår vi nye grep for å få de barna og ungdommene på rett spor, som tett oppfølging av trygge voksne. Jeg ser positivt på regjeringspartienes tanke og utredning om egne institusjoner. Å fengsle barn er ikke løsningen, regjeringen har varslet at de vil se på egne institusjoner for denne gruppen. Det er mer hensiktsmessig, iallfall så lenge målet er å hjelpe barn med utgangspunkt i at det er barn med sammensatte behov, og ikke for å sperre barn inne, sier Bergstø til Dagsavisen.

Bryte mønster

– Hva vil SV gjøre med disse 200 personene?

– De som begår gjentatte kriminelle handlinger må gripes fatt i. Regjeringa har varsla ressurser til politi, men vi trenger egen satsing for tett oppfølging av hver enkelt for å bryte mønster og få dem på rett spor. Vi må ikke glemme at apparatet som skal hindre at unge kommer inn på et kriminelt spor også trenger økte ressurser. Det gjelder barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien, skolen. Man må ha gode oppvekstmiljøer som hindrer at barn og unge havner utenfor. Alt koster og vi vet at det å havne i kriminelle miljø henger sammen med økonomi, og med forhold i hjemmet. Da er man nødt til å sørge for at man har mulighet til å delta i lokalsamfunnet, på fritidstilbud, i idrettslaget og fotballklubben uten at man skyves ut av økonomiske årsaker.

I juni la regjeringen fram en lovproposisjon med nye forslag til forbedringer av reaksjonene for unge kriminelle.

Kort oppsummert foreslås følgende:

At domstolen gis adgang til å kombinere ungdomsstraff med de særvilkår som følger av straffeloven § 37 første ledd bokstav a, b og d. Dette er særvilkår om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring samt kontaktrestriksjoner, i tillegg til vilkår om å avstå fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, og å avgi nødvendige rusprøver.

At domstolen gis adgang til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel uten nærmere tidsbegrensning.

At det gis bedre ettervern ved å styrke oppfølgingen av unge domfelte ved løslatelse.

At påtalemyndigheten gis adgang til å føre for retten også rene vilkårsbruddsaker under ungdomsstraff.

At retten til offentlig oppnevnt forsvarer utvides til også å gjelde under ungdomsplanmøtet ved ungdomsoppfølging.

– Snakker vi nok om et foreldreansvar?

– Dette er komplekst, og det er mange ulike skjebner og situasjoner. Noen foreldre trenger nok hjelp til å følge opp ungene sine. Andre foreldre er nødt til å jobbe sent for å ha råd til å betale husleien, og på den måten får de ikke fulgt opp barna. Andre foreldre igjen er dypt fortvilet fordi de ser at barna og ungdommene deres sklir ut i miljøer de virkelig skulle ønske de lå unna. Her er det viktig å ha hjelp tilgjengelig for de familiene som sliter, sier Bergstø og legger til:

– Jeg vil advare mot forslag som er løftet opp av høyresiden som å frata foreldrene barnetrygd fordi dette ofte er familier som sliter med økonomien allerede. På samme måte som det å skulle kaste unger i fengsel og senke den kriminelle lavalderen er noe vi vet ikke virker. Danmark forsøkte det, og hevet den igjen. Her må vi gjøre det vi vet virker.

Vil droppe skuffen

Hovedtemaet på landsstyremøtet var imidlertid det omdiskuterte Avkommersialiseringsutvalget som for kort tid siden kom med sin rapport. I rapporten skrev utvalget at private leverandører inn i velferdssystemet bør reguleres bedre og strengere.

Bergstø er kritisk til måten rapporten har blitt mottatt på av høyresiden i norsk politikk og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Uten å ha lest et eneste ord, ba en etter en om at rapporten skulle legges i en skuff. Frps Bård Hoksrud mente det var et «makkverk». Før den var lagt fram. Jeg kan love høyresiden og NHO én ting: Den her rapporten kommer ikke til å bli lagt i en skuff! Vi skal være en pådriver for at forslagene faktisk gjennomføres i praksis, sa Bergstø.

Hun hevder fasiten på hvor galt det kan gå med kommersialiserte velferdstjenester, ligger i Sverige.

– Der har høyresidens ensidige ideologiske ønsker om å fremme kommersielle aktører på alle områder kommet mye lengre enn i Norge. Og resultatet er ganske alvorlig, det er at kriminelle gjenger tjener godt på å yte velferdstjenester.

