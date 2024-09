Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim la torsdag fram utkast til nytt partiprogram for stortingsperioden 2025-2029. Samtidig slo hun fast at det er en Ap/Sp-basert regjering som skal gjennomføre det, om de skulle få flertall i stortingsvalget i 2025. Det er fortsatt ikke snakk om å åpne døra til regjeringskontorene for SV, selv om Sps tidligere regjeringspartner på enkelte målinger nå er dobbel så stor som Sp.

– Selvfølgelig er ikke valgoppslutning uviktig. Men det er et år til valget, og vi har sett større jordskjelv på meningsmålinger før. Det å spekulere i det ene eller andre, det er ikke hensiktsmessig, mener Tvinnereim, som leder arbeidet i programkomiteen.

– Vi må konsentrerer oss om oss sjøl, og gjøre et best mulig valg. Det vi bidrar med nå, er en stødig politikk for trygg styring av Norge, og så skal vi fortelle velgerne om det.

Vil snu flyttestrømmen

Nå håper Tvinnereim på å vinne tilbake de velgerne de har mistet underveis i regjeringsårene, samt å vinne noen nye. I programmet foreslår partiet flere tiltak som skal få befolkningsvekst i distriktene og sørge for et godt familieliv der. Som billigere bolig, billigere barnehage, økt engangsstønad ved fødsel og skattelette for de som får barn før fylte 30 år.

– Vi foreslår kraftfulle virkemidler for å snu sentraliseringen og gjøre det enda lettere å leve det gode liv på bygda, sier Sps nestleder til Dagsavisen.

– Vi foreslår ganske heftige grep i boligpolitikken, og vi ønsker å differensiere skattesystemet enda mer uti fra hvor du bor. Skal vi få til at folk flytter fra byen og tilbake til bygda, så må vi gjøre mange ting samtidig. Vi har et spekka program for å snu flyttestrømmen, sier Tvinnereim.

– Vi har også en mye mer offensiv tilnærming på trygghet og beredskap. Mer produksjon av mat og andre viktige produkter, korte forsyningslinjer - vi må tenke beredskap i alt vi gjør. Vi skal bli mye hardere i klypa der, understreker hun.

Tøffere linje

I programmet varsler også Sp en tøffere linje i energipolitikken. De mener at når verden har endret seg siden de la fram Hurdalsplatttformen i 2021, så må politikken også gjøre det.

– Nasjonal kontroll over krafta vår er viktig. For at hele Norge skal oppleve vekst, utvikling og muligheter i den omstillingen vi står i må det fremdeles sikres kraftoverskudd, prissmitten fra Europa må reduseres og den nasjonale kontrollen over energipolitikken må styrkes, uttaler Tvinnereim, og lar det ikke være rom for tvil: Sp skal fortsatt si et tydelig nei til EU, og holder på sin motstand mot EUs 4. energipakke, som er det området der de er mest uenige med regjeringspartner Ap.

Større enn Frp?

Mange av Sps velgere har forsvunnet til Frp, viser blant annet bakgrunnstallene for Opinions siste måling for Dagsavisen. Men Tvinnereim har ikke noen triks på lager for å lokke Frp-velgerne tilbake.

– Man endrer ikke partiets politikk for å tekkes den og den velgergruppen, sier hun til Dagsavisen.

– Dette er Senterpartiets politikk. Jeg tror mange har følt seg utrygge, fordi det har vært økonomisk uro, og så har du alt det som har skjedd ute i verden. Folk har følte seg utrygge, og da er det ganske krevende å sitte med styringen i regjering. Men jeg stoler på at folk vil se at en balansert politikk for trygghet er bedre en litt lettvinte løsninger fra Frp.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere med en viss suksess satt seg som mål at Sp skulle bli større enn Frp. Det har Sp også klart et par ganger, men akkurat nå er avstanden stor fra Sps rundt seks prosent og opp til Frp som vaker rundt 20 prosent.

– Kan dere klare det igjen- bli større enn Frp?

Tvinnereim tar en liten pause, og smiler litt.

– Jeg tror det er veldig lite lurt å sette mål som innebærer å sammenligne seg med oppslutningen til andre partier, sier hun til slutt.

– Mitt klare mål er å bli så sterke at vi kan sitte ved makta og styre landet i riktig retning etter valget.

