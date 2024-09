Varaordføreren ut mot Oslo kommune etter stupe-dom

Nyland ble lam etter en stupeulykke ved Sørenga sommeren 2021 og har vunnet mot kommunen i to omganger.

Nå går Oslos varaordfører, Julianne Ofstad (Frp), ut mot egen kommune. Hun vil at kommunen skal droppe anken, skriver Aftenposten.

– Oslo kommunes håndtering fremstår som ansvarsfraskrivelse. Vi snakker her om et menneske som har fått livet snudd på hodet. Nå må kommunen ta ansvar og bidra til at Nyland får den oppreisningen både tingretten og lagmannsretten har slått fast at han skal ha, sier Ofstad.

Begge rettsinstansene har fastslått at kommunen er erstatningsansvarlig i saken.

Kommentar: De snakker alltid om straff på samme måte