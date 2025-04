Zelenskyj og Trump møttes i St. Peterskirken – skal møtes igjen

De to lederne møttes i 15 minutter i forkant av pave Frans’ begravelse på Petersplassen, men skal snakke mer når seremonien er over.

Det hvite hus omtalte de første samtalene som produktive, noe Zelenskyjs talsmann også sa seg enig i.

Det er ikke kjent hva de to presidentene snakket om, men USA mekler i fredssamtalene mellom Ukraina og Russland.

Inne i kirken

Det første møtet foregikk i Peterskirken i Vatikanet. Bilder fra møtet viser Trump og Zelenskyj som sitter på to stoler overfor hverandre midt i kirkerommet.

Frankrikes president Emmanuel Macron og britenes statsminister Keir Starmer, som også har vært aktivt involvert i fredssamtaler om Ukraina, var også til stede under møtet.

Det var første gang de to lederne så hverandre siden det mye omtalte møtet i Det hvite hus i februar, der den ukrainske presidenten ble utskjelt av Trump og hans visepresident for åpne kameraer.

Hevder fredsavtale er nær

Trump har hevdet at en fredsavtale om Ukraina og Russland er nær, og hans spesialutsending Steve Witkoff var i går i Russland for å diskutere dette med den russiske presidenten Vladimir Putin.

Zelenskyj vurderte en stund å droppe pavebegravelsen som følge av det massive russiske drone- og rakettangrepet i Kyiv tidligere i uken, der flere mennesker ble drept.

USA har åpnet for at den okkuperte Krim-halvøya kan bli russisk i en fredsavtale, samt andre okkuperte områder, noe den ukrainske presidenten hittil har avvist. Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko sa imidlertid fredag at Ukraina kan være nødt til å midlertidig gi fra seg landområder for å oppnå fred.