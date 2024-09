Å få så straffen passer

Straff er i vinden. I takt med økningen av ungdomskriminalitet har vi også fått en eksplosiv økning av politikere som snakker om straff. Særlig politikere fra den mer populistiske delen av norsk partifauna. Og de snakker alltid om det på samme måte.

Strengere straff. Å hjelpe heller enn å straffe? Pøh! Ikke sy puter under armene på pøblene. Det hjelper ikke med ungdomsklubber og boller og brus. Sleng dem i fengsel! Gjerne fra de er små. Senk den kriminelle lavalderen! Bygg ungdomsfengsler!

En slags Donald Duck-inspirert gapestokk for kikkere

Vi snakker mye om straff, men som regel bare om hvorvidt vi skal bruke mer eller mindre av det. Kanskje vi heller burde tenke litt på hvordan straffene bør se ut? Når vi snakker om straff i rettssystemet, tenker de fleste bare på to ting: bøter og fengsel. Ikke så rart, dette er både de vanligste og mest håndgripelige straffereaksjonene i systemet vårt. Men det finnes et par andre som vi kanskje burde benytte oftere.

En av de straffeformene som ikke er så vanlig, heter rettighetstap. Kort fortalt blir man fradømt retten til å gjøre noe man ellers har lov til. Som regel er det tap av retten til å kjøre bil. Men det er virkelig ikke noe i veien for å tenke bredere enn som så. Nylig ble for eksempel en mann fradømt retten til å ha Snapchat-konto i to år, fordi han hadde benyttet appen til å komme i kontakt med barn han senere forgrep seg på.

En av de vanligste årsakene til trafikkulykker har blitt smarttelefonbruk. En studie fra Østerrike viser faktisk at risikoen for ulykker kan øke med 23-ganger’n av å bruke telefonen bak rattet. Konsekvensene kan også være fatale. Det er ikke lenge siden en mann i 30-åra drepte en mann og lammet en kvinne fordi han skrev tekstmelding i 100 km/t. Likevel er en del av de samme politikerne som liker å rope på strengere straffer, skeptisk til å frata folk retten til å kjøre bil. Folk trenger bil, må vite.

Men kanskje de ikke trenger smarttelefoner? Hvis man er så hekta på telefonen at man ikke engang kan legge den vekk mens man kjører i hundre, bør man ikke ha den. Dersom man blir tatt i å bruke mobilen bak rattet bør man kanskje heller dømmes til et år med Nokia 3210. Og forbud mot å spille «Snake» på den. (Merknad for yngre lesere: En Nokia 3210 var en slags forhistorisk mobiltelefon.)

Det er ingen grunn til at vi skal begrense oss til så alvorlige saker som overgrep og trafikkdrap. Det er vel heller ved mindre overtramp og lovbrudd at fengsel og bøter er minst egnet.

Ta for eksempel de mye omtalte rikingene som parkerer i veien for trikken og ikke lar seg stoppe av noen fislete bøter. Det er ingen grunn til å tro at de vil oppføre seg noe særlig annerledes om bøtesatsene var dobbelt så høye, men det finnes helt sikkert ting de ville synes er avskrekkende. Som for eksempel å måtte ta trikken sammen med vanlige folk. De burde dømmes til å kun få lov til å bevege seg med offentlige transportmidler. I rushtiden. Det høres kanskje strengt ut, men slapp av! T-banevognene våre er tross alt designet av Porsche, så overgangen blir ikke så brå.

Her er det bare fantasien som setter grenser.

Folk som ikke plukker opp etter hundene sine, kan idømmes en uke med hundemøkk gjennom brevsprekken i stedet for bot. Oppdrettsbaroner som ikke får bukt med lakselusen, kan dømmes til å måtte gå en måned med kløende hodelus. Narkosmuglere kan dømmes til å måtte være på MDMA hver gang de har familieselskap. Folk som ser fotball på piratstreamer, kan dømmes til å ha en ivrig og skrålende Rune Tribune ved siden av seg i sofaen hver gang favorittlaget spiller.

Hvis du ikke klarer å la være å seksuelt trakassere i fylla, mister du retten til å være full på pub eller partikongress, og får kun lov til å drikke hjemme. Alene. Med alkolås på alle mobilens meldings- og chatteapper. Folk som snikfilmer andre i dusjen, kan dømmes til å måtte gå naken fra livet og ned på jobb, en slags Donald Duck-inspirert gapestokk for kikkere. Eller enda verre, til å bekle det ledige ledervervet i Kristelig Folkeparti. Nå snakker vi avskrekking!

Og apropos politikere, tenker jeg at politikere som har jukset seg til pendlerbolig burde dømmes til å bo sammen i samme kollektiv. Alle 40 av dem. Det kunne for øvrig også blitt et flott realityprogram på TV.

Vi kan også bruke dette systemet til å bøte − pun intended − på andre problemer i samfunnet. Folk som snyter på skatten, burde dømmes til å bidra til fellesskapet på andre måter, og kanskje vi dermed også kan gjøre noe med underbemanningen på norske sykehjem. Miljøkriminelle kan settes til å fjerne søppel fra Oslofjorden.

Dette er altså mitt helt gratis råd til straffekåte politikere: Glem pratet om strenge straffer. Det funker uansett ikke så godt, og får deg noen ganger til å se ganske hyklersk ut. Sats heller på kreativitet og innovasjon!

Jeg kan ikke garantere at det blir mindre kriminalitet av det, men det blir uansett godt for lovlydige borgere å se uansvarlige lakseoppdrettere krafse seg febrilsk i hodebunnen.

